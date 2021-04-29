Умер Андрей Маерчук — начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области

Умер начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Маерчук. Фото: соцсети.

В четверг, 29 апреля, стало известно о смерти Андрея Маерчука — начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Андрей Николаевич действительно скончался. Более подробная информация будет позже, — уточнил изданию источник.

Также известно, что причиной смерти Маерчука могли стать осложнения после заражения коронавирусом. КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича.

Андрей Николаевич Маерчук родился в Красноярске в 1971 году. В 1994 году начал служить в ОГАИ Свердловского РОВД: здесь со временем стал начальником районной Госавтоинспекции. С 2005 года занимал руководящие должности в ГИБДД Красноярска. В апреле 2019 году Маерчука назначили на должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

За время службы Андрея Николаевича неоднократно поощряли ведомственными наградами МВД России, среди которых — нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД России».

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