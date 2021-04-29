«Доктор, где моя грудь?»: сибирячке сделали липосакцию бюста, о которой она не просила

Операция сибирячки оказалась крайне неудачной. Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летняя жительница Новосибирска Анастасия решилась скорректировать грудь после родов: молодая мама хотела убрать асимметрию, появившуюся из-за кормления.

— Для меня это был очень деликатный вопрос: доверить операцию я могла только женщине, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка. — Такой хирург работала в той клинике, куда я ходила к отоларингологу: у нее были хорошие примеры работ в «Инстаграме», зарубежная практика. К ней я и обратилась.

Операция была не из дешевых: чтобы поставить импланты и подтянуть кожу, Насте пришлось заплатить 300 тысяч рублей. Вот только девушка и представить себе не могла, что за свои деньги получит не красивый бюст, а настоящий кошмар и кучу медицинских побочек.

— Странности начались сразу после операции: когда я очнулась после наркоза, вела меня уже не мой хирург, а совсем другой врач — мужчина. Мне сказали, что мой доктор уехала из страны, связи с ней у меня не было, — вспоминает Настя.

А ей очень хотелось пообщаться именно с оперирующим хирургом, ведь один из имплантов — в правой груди — вел себя странно.

— Когда я снимала компрессионное белье и принимала душ, наклонялась, один имплант у меня болтался словно в мешке. Хотя он вообще не должен ощущаться и как-то визуализироваться, — описывает Настя. — Да еще и грудь оказалась разного размера!

Груди сибирячки оказались абсолютно разными. Фото: личный архив.

Новый хирург убеждал девушку, что волноваться не о чем. Вот-вот все неудобства пройдут:

— Говорил, что результат будет только через год, и такое вообще в порядке вещей после операции на груди, — передает диалог с доктором сибирячка.

Примерно через полгода Настя попала наконец-то на осмотр к той самой женщине-хирургу, которая делала операцию.

— Она сразу заметила, что имплант не на месте, а когда я перестала носить компрессионное белье, он вообще пополз вниз. И уполз до такой степени, что мне назначили повторную операцию, — говорит сибирячка. — Выяснилось, что произошло это из-за того, что мне еще и липосакцию правой груди сделали, хотя я об этом не просила и никто меня о ней не предупреждал!

В клинике Анастасии предложили сделать повторную операцию, она согласилась, о чем потом очень пожалела:

— Хирург у меня был тот же самый, который вел меня после первой операции. И он стал закачивать мне жир сверху груди, хотя разрез у меня был снизу груди. Из-за этого у меня образовались шишки в груди — липогранулемы. Сначала они ощущались как желе какое-то, все болело адски: я ни на бок не могла повернуться, ни на спине лежать. И ноги я не могла согнуть, потому что у меня из коленей жировую ткань брали. Я даже на работу из декрета выйти не смогла. И я сама пошла на УЗИ. Хотя в документах потом значилось, что этот врач меня куда-то направил, хотя ничего такого не было. И даже аппарата в клинике нет, — возмущается молодая мама.

В клинике ситуацию никак не комментируют, хотя что тут скажешь: Настя до сих пор не оправилась от двух операций и подала иск в суд.

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