Алкоголь будет продавать в праздники в привычной режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Новосибирске - важный вопрос, который волнует сибиряков перед длинными выходными. Ответили на него в мэрии города:

- Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области могут быть введены в местах проведения массовых мероприятий, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Однако в связи с пандемией 1 мая никаких демонстраций проводить не планируется, то и ограничений никаких не будет. Спиртое свободно можно будет купить и в День Победы:

- В связи с изменением формата проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы , принято решение не вводить 9 мая 2021 года ограничения розничной продажи алкоголя, - продолжают в ведомстве.

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