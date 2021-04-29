Братья-близнецы убили новосибирца за то, что он подарил им цветы

В Новосибирске вынесли приговор 33-летним братьям-близнецам, убившим 29-летнего новосибирца на пляже. Фото: соцсети
В Новосибирске вынесли приговор 33-летним братьям-близнецам, убившим 29-летнего новосибирца на пляже. Они осуждены по двум статьям: 105 УК РФ «Убийство» и 158 УК РФ «Кража».
— В суде установлено, что вечером 4 мая 2019 года братья находились на Центральном пляже в Советском районе. Сибиряки были в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили в областной Прокуратуре. — Потерпевший предложил одному из братьев принять от него букет цветов, что тому не понравилось. Сибиряки убили мужчину, а потом похитили его рюкзак, кофту и телефон. Вещи они позже выбросили, а телефон — продали в Бердске.
Суд приговорил одно брата к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, а другому вынесли наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать наказания они будут в колонии особого режима.
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