Последние новости Новосибирска на 28 апреля 2021 года: парень приковал студентку к батарее, дети сбежали из приемной семьи

Дети сбежали из приемной семьи. Фото: предоставлено местными жителями/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 апреля 2021 года в одном материале: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

СИБИРЯК ПРИКОВАЛ БЫВШУЮ ДЕВУШКУ НАРУЧНИКАМИ К БАТАРЕЕ

В съемной квартире на улице Лазарева в Новосибирске полицейские обнаружили прикованной наручниками к батарее 17-летнюю студентку. Пленница плакала, что ее похитил бывший парень, которому всего 16 лет. Пара стала встречаться год назад - во время дистанционного обучения девушка помогала парню подтянуть оценки. Ее мама уверяет: потом кавалер стал бить студентку, она его бросила. И парень начал ее преследовать.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТИ СБЕЖАЛИ ИЗ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

На федеральной трассе в районе поселка Коченево водители случайно заметили мальчишек в возрасте 6 — 7 лет: дети были тепло одеты, но на ногах у них не было обуви. Они признались, что сбежали из детского дома, но там от ребят открещиваются и говорят, что мальчишки удрали из приемной семьи.

НОВОСИБИРСКИЙ ФРОНТОВИК ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Майору в отставке Эльмару Пелло исполнилось 100 лет. В 1945 году он отмечал свой день рождения в Латвии, которую вместе с однополчанами освобождал от фашистов. Эльмар - участник обороны Ленинграда, разгрома немецких войск в Курляндском котле, освобождения Прибалтики. Награжден двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Красной звезды, медалью «За победу над Германией». Он рассказал «Комсомолке», как помогал освобождать Родину от фашистов.

НОВОСИБИРСКИЕ СТУДЕНТЫ ИЗОБРЕЛИ ДЕСЕРТЫ ИЗ НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ПОДУШЕК

Новосибирские ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали бюджетную и эффективную технологию извлечения меланина из гречишной лузги. Как правило, такой материал используют в качестве наполнителей для подушек, однако большую часть просто утилизируют. Как сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, для извлечения меланина из лузги сибирские ученые применили специальные мельницы. Потом этот меланин можно использовать для приготовления десертов.

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