Новосибирские студенты разработали рецепты десертов из наполнителя для подушек

десерты на основе гречишной лузги разработали новосибирские студенты. Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Новосибирские ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали бюджетную и эффективную технологию извлечения меланина из гречишной лузги. Как правило, такой материал используют в качестве наполнителей для подушек, однако большую часть просто утилизируют. Как сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, для извлечения меланина из лузги сибирские ученые применили специальные мельницы

— Переработка через твердую фазу позволяет делать процесс достаточно простым. Мы можем контролировать процесс: когда надо — окисляем, когда надо — восстанавливаем. В результате получается порошок с высоким содержанием меланина, который легко усваивается организмом. Партнеры по гранту — студенты НГТУ НЭТИ — разрабатывают рецепты десертов серии функционального питания с использованием такого порошка. К примеру, мусс с добавлением клюквы и порошка гречихи: оригинально и суперполезно, — рассказал руководитель лаборатории Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Игорь Ломовский.

Отмечается, что десерты, в который студенты добавляют порошок, отличаются незначительным привкусом и запахом гречихи. Однако, по мнению разработчиков, это не портит продукт.

Как отмечают в Институте, такие лакомства обогащены антиоксидантами и пищевыми волокнами. Известно, что одна порция содержит более 15 % суточной нормы антиоксидантов, выводящих из организма свободные радикалы.

В НГТУ НЭТИ отметили, что в дальнейшем порошок из лузги гречихи и меланина будут использовать и в других продуктах питания.

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