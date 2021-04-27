«Они шли по дороге босиком»: сибиряки нашли детей на трассе в Новосибирской области

Ребятишки сбежали из приемной семьи. Фото: предоставлено местными жителями.

В Новосибирской области на федеральной трассе в районе поселка Коченево водители случайно заметили мальчишек в возрасте 6 — 7 лет, топающих вдоль дороги. По словам очевидцев, ребята были тепло одеты, но совершено разуты. Откуда босые дети взялись на оживленной дороге да еще и без родителей — в материале КП-Новосибирск.

Вадим вместе с отцом возвращался в рабочий поселок Коченево из города. На улице уже темнело, и вдруг парень при свете фар увидел двух детей, которые шли вдоль федеральной трассы. Мужчины, естественно, притормозили.

— Это были два мальчика. Им на вид было лет 6 — 7 лет, не больше. Они были одеты в куртки, а на ногах не было обуви. Они шли босиком по камням и гравию, — рассказал КП-Новосибирск Вадим, очевидец.

Взрослые попытались завести разговор с юными путешественниками, но дети сказали только, что сбежали из Коченевского центра для несовершеннолетних, а почему — ни слова.

— Мы начали уговаривать их поехать с нами. Думали, отвезем детей в больницу. Они отказались. Тогда я позвонил в полицию, — объясняет сибиряк. — Тут же рядом с нами затормозила другая машина, оттуда вышла женщина в возрасте. Ей удалось уговорить мальчиков поехать с ней. Они сели в машину и уехали: или в больницу или в полицию.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, парни сбежали не из реабилитационного центра для несовершеннолетних, а, скорее всего, из приемной семьи.

— Вероятно, они выдумали эту историю. Мы слышали, что дети ушли из дома, буквально на днях это было. Один из этих мальчиков четыре года назад был у нас. Его мама не могла заниматься воспитанием сына, потому что болела. Его пристроили в другую семью под опеку. Видимо, там он был не один такой — договорился с названным братом, и они убежали. Но эти дети точно не наши подопечные, — заверили КП-Новосибирск в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Коченевского района Новосибирской области.

Почему дети сбежали из приемной семьи, а самое главное — почему были босиком, в районном отделе опеки оперативно прокомментировать затруднились и попросили подать им официальный запрос. Также нам отказались назвать опекунов, которые допустили подобное ЧП в семье.

В местном отделе полиции в подразделении работы с несовершеннолетними об этой истории ничего не знают. В больницу мальчишек с трассы тоже не привозили. Остается надеяться, что женщина-водитель все-таки вернула ребят домой или хотя бы оставила их в дежурной части МВД.

К сожалению, Вадим, который первым заметил путешественников, не записал никаких контактных данных сибирячки, забравшей ребят. Он и его отец теперь тоже волнуются, все ли в порядке с этими беглецами.

КП-Новосибирск отправила запрос в отдел опеки и попечительства Коченевского района, чтобы узнать дальнейшую судьбу мальчиков.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете об этой истории, свяжитесь с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

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