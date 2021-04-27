«Шуба пробита, а мне — ничего»: новосибирский фронтовик отметил 100-летний юбилей

Эльмар Юганович улыбается в свой юбилей — и это главное. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 1945 году Эльмар Пелло отмечал свой день рождения в Латвии, которую вместе с однополчанами освобождал от фашистов. А через две недели — долгожданная победа!

Гвардии майор в отставке — участник обороны Ленинграда, разгрома немецких войск в Курляндском котле, освобождения Прибалтики. Награжден двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Красной звезды, медалью «За победу над Германией». Ни пули, ни снаряды его не брали. Человек-легенда.

«СХВАТИЛ МЕНЯ ЗА ВОРОТНИК И В ОКОП»

Далекой весной 1941-го Эльмара призвали в армию и отправили на Дальний Восток. Утром 22 июня эшелон остановился в Хабаровске, там солдаты и узнали о начале войны.

В марте 1942 года молодого бойца определили в Эстонскую дивизию. 20-летнего парня взяли в артиллерию и почти сразу назначили наводчиком.

За время войны он получил несколько контузий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ночью встали на позиции, а когда рассвело, увидели: немец-то совсем близко – метрах в трехстах от нас. Орудие развернули, команда «Огонь!» — вспоминает Эльмар Юганович бой под Великими Луками. — Не успели, немцы первыми выстрелили! Командира орудия и солдата из нашего расчета убило сразу. Еще одного ранило. А мне повезло: только контузия. Командир взвода что-то кричит, я его не слышу, не понимаю ничего. Он схватил меня за воротник и в окоп. И только мы оказались там, немцы накрыли наше орудие. Попадание — еще миг, и меня не было бы на свете. Шуба пробита осколками как решето, а мне ничего.

Потом — бои в Псковской области. В одном из них Эльмар впервые увидел «Андрюшу». Это, считайте, брат «Катюши» - реактивная система залпового огня, страх и ужас фашистов.

Военные поздравили фронтовика праздничным маршем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 1944 году сержант Пелло был уже командиром орудия. Он вспоминает ужасы эстонского города Муствеэ.

— Город — почти весь деревянный — все вокруг горит. Командир тогда сказал нам: «Ребята, давайте скачите прямо, никуда не смотрите, не сворачивайте!» Так и прошли через огненный город, — рассказывает он. — А в лесу, неподалеку, церковь увидели. А в церкви — орган. Один из бойцов сел за орган и заиграл. Как он играл!

Все село собралось, чтобы пожелать ветерану крепкого здоровья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПЛАКАЛ ВЕСЬ ПОЛК»

Победу встретил в Латвии. Бойцам предстоял бой за Курляндский плацдарм, как всех вечером подняли на внезапное построение. И объявили: «Немец капитулировал! Победа».

— Со всех сторон стрельба из всех орудий, салют, ликование. Это было 8 мая, а 11-го уже пошли освобождать Курляндию. Эсэсовцы живыми почти никогда в плен не сдавались… В том бою один парень погиб, весь полк плакал: ведь вот она — Победа... — вспоминает ветеран.

В Таллине артиллеристы разместились в казармах, начали готовиться к параду Победы — репетировали ночью. 24 июня торжественным маршем прошли они по улицам города. Но до возвращения домой было еще далеко: солдаты освобождали военнопленных из концлагеря в Клооге, потом обучали артиллерийскому делу пополнение.

Демобилизовался Эьмар Пелло только в 1947 году. Вернулся в родное село. Зашел в дом, а там мама что-то у печи готовит.

— Я говорю: «Бабушка, разрешите переночевать солдату». Она повернулась, увидела меня, на шею бросилась…

На фасаде сельского Дома культуры повесили портрет ветерана-юбиляра. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всю свою жизнь Эльмар Юганович любил свою жену Лейду, они росли вместе в одной деревне. С ней счастливо прожили почти полвека, родили трех дочерей Луле, Павлину и Маргариту. Эльмар Юганович всегда был оптимистом, не унывает и сейчас. Только иногда сжимается сердце от воспоминаний о фронтовых годах да от тоски по супруге, которой уже нет рядом.

«ЗНАЕТЕ, СКОЛЬКО ОН ПЕРЕЖИЛ?»

Поздравить несокрушимого бойца со столетним юбилеем собралось все село и бойцы Центрального военного округа.

На площадке перед сельским Домом культуры выстроились соседи, школьники, отряды военнослужащих и юнармейцев, духовой оркестр.

После концерта военнослужащие соединения специального назначения ЦВО и юнармейцы прошли маршем под звуки духового оркестра.

Девочка из отряда юнармейцев растрогалась до слез. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда все закончилось, к ветерану подбежали девчушки лет шести-семи. Кто-то из взрослых им сказал:

— Вот, дети, перед вами — человек-история. Знаете, сколько он пережил, чтобы мы жили хорошо!

— А можно его обнять? — почти шепотом спросила девочка в желто-зеленой куртке.

Ветеран буквально расцвел в детских объятиях. А у девочки из отряда юнармейцев навернулись слезы. И такое бывает только искренне.

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