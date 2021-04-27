Последние новости Новосибирска на 27 апреля 2021 года: брошенная на вокзале девочка нашла своего возможного брата, пограничники заподозрили сибирячку в подмене детей

Виктор подарил Татьяне цветы. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 апреля 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

МНОГОДЕТНЫЙ МАМУ ЗАПОДОЗРИЛИ В ПОДМЕНЕ ДЕТЕЙ

Новосибирскую блогершу Марину Трубицыну, известную инстаграмной публике под ником maripulya, на российской границе обвинили в подмене детей. Сибирячка возвращалась с детьми из Турции в Екатеринбург, на российской границе возникли проблемы. Фотографии сыновей (одному мальчику — 6 лет, другому — 3 года) в паспортах вызвали вопросы. Пограничники придрались к внешности ребят, мол, не похожи они на фотографиях и в реальной жизни.

СИБИРЯЧКА, БРОШЕННАЯ НА НОВОСИБИРСКОМ ВОКЗАЛЕ, ВОЗМОЖНО НАШЛА СВОЕГО БРАТА ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Несколько месяцев назад «Комсомолка» рассказывала трогательную историю Татьяны Черниковой, которую ее мать бросила на железнодорожном вокзале Новосибирска. Сибирячка спустя 50 лет решила найти родственников. И на публикацию откликнулся ее возможный брат Виктор, который всю жизнь искал младшую сестренку. Сибиряки уже сделали ДНК-тест, чтобы узнать родственники они или нет.

НОВОСИБИРЦА, ИЗ-ЗА КОТОРОГО В ПОЖАРЕ ПОГИБЛО 2 ЧЕЛОВЕКА, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

Новосибирца, по вине которого в прошлом году во время пожара погибли два человека. отправили в колонию. Напомним, пьяный мужчина уснул на диване с сигаретой, квартира загорелась, а находящиеся в ней люди погибли из-за отравления угарным газом. Суд признал сибиряка виновным по части 3 статьи 219 УК РФ: его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

МУЖЧИНА ПРИСТАВАЛ К МАЛЕНЬКИМ ДЕВОЧКАМ В ПОДЪЕЗДЕ

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестный приставал к ребенку: инцидент произошел на улице Линейная. Подозреваемый зашел с девочкой в лифт и показал свой половой орган. Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, была проведена проверка, дело передали в Следственный комитет.

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