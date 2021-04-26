В Новосибирске неизвестный напал на маленьких девочек в подъезде

Неизвестный нападает на девочек в Заельцовском районе города. Фото предоставлено источником в правоохранительных органах.
В понедельник, 26 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный напал на маленькую девочку. Инцидент произошел на улице Линейная. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— В 39 доме было домогательство до маленькой девочки. Подозреваемый зашел с ребенком в лифт и показал свой половой орган, — уточнил источник.
Примечательно, что на прошлой неделе этот же подозреваемый напал в подъезде на другую девочку, пятиклассницу. Инцидент также произошел в Заельцовском районе города, рядом с магазином «Альянс». Ребенку, к счастью, удалось отбиться.
Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, по факту случившегося была проведена проверка, дело передали в региональный Следственный комитет.
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