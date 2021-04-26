В Новосибирске неизвестный напал на маленьких девочек в подъезде

Неизвестный нападает на девочек в Заельцовском районе города. Фото предоставлено источником в правоохранительных органах.

В понедельник, 26 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный напал на маленькую девочку. Инцидент произошел на улице Линейная. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В 39 доме было домогательство до маленькой девочки. Подозреваемый зашел с ребенком в лифт и показал свой половой орган, — уточнил источник.

Примечательно, что на прошлой неделе этот же подозреваемый напал в подъезде на другую девочку, пятиклассницу. Инцидент также произошел в Заельцовском районе города, рядом с магазином «Альянс». Ребенку, к счастью, удалось отбиться.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, по факту случившегося была проведена проверка, дело передали в региональный Следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.