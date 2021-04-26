«Они у вас в паспортах — черные, а в жизни — белые»: пограничники заподозрили популярную блогершу в подмене детей

Сибирячка отдыхала за границей несколько недель. Фото: instagram.com/maripulya

Новосибирскую блогершу Марину Трубицыну, известную инстаграмной публике под ником maripulya, на российской границе обвинили в подмене детей. Сибирячка возвращалась с детьми из Турции в Екатеринбург, так как рейсов до Новосибирска не было.

— Авиасообщение между Турцией и Россией отменено, поэтому мы могли улететь только по четным дням и то не прямым рейсом, а с пересадкой в аэропорту Екатеринбурга. Выхода не было, пришлось соглашаться, — рассказала КП-Новосибирск Марина Трубицына.

Пограничники заметили, что дети сильно изменились. Фото: instagram.com/maripulya

Перелет прошел без приключений, но уже на российской границе возникли проблемы. Фотографии сыновей (одному мальчику — 6 лет, другому — 3 года) в паспортах вызвали вопросы.

— Я делала детям биометрические загранпаспорта, когда сыновья были еще маленькие. У мальчиков сканировали сетчатку глаза. Мне тогда объяснили, что на паспортном контроле у ребенка ее могут отсканировать, и не будет никаких вопросов, что они не похожи на фото, так как дети растут и меняются. Паспорт детям можно будет не менять 10 лет, — говорит блогер.

Мальчикам делали паспорта, когда они были совсем маленькими. Фото: instagram.com/maripulya

Но современные технологии не спасли. На паспортном контроле у сотрудников погранслужбы возникли вопросы к документам детей.

— Проверяющая заявила, что дети не похожи на тех, кто на фото. И это естественно, ведь Луке мы делали документы, когда ему был 1 месяц, а Якову — полгода. Сотрудница погранслужбы не понимала, как должна идентифицировать их. Говорит: «Они у вас в паспортах — черные, а в жизни — белые. Вы их что, подменили?», — передает диалог Марина.

Марина еле убедила таможенников, что это ее дети. Фото: instagram.com/maripulya

Марина говорит, что не понимает, почему должна доказывать родство со своими же детьми. Всегда летала с этими документами, и нигде не было проблем.

— Я начала объяснять женщине, что паспорта биометрические, поэтому она может проверить, что это действительно мои дети. Да и что за бред? Я улетала — меня выпустили, а обратно — нет? А мне в ответ заявили: «Ну, вообще я должна вас задержать», — описывает события на таможне в аэропорту многодетная мама. — А на вопрос о специальной технике мне ответили, что ее нет. А зачем тогда такие паспорта делать?

После долгого выяснения отношений Марину вместе с сыновьями все-таки пустили в Россию.

— Я не могу понять одного, — рассуждает Марина. — Ну хорошо, дети не похожи на фото. Так почему бы не задать им стандартные вопросы? К примеру, как зовут, сколько лет, с кем летишь?

К счастью, Марина вместе с сыновьями вернулась в Новосибирск. Теперь им нужно немного посидеть на самоизоляции, пока не будет готов тест на коронавирус. Отдых отдыхом, но пандемию никто не отменял.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о подобных случаях, когда пограничники не верили изображениям на фото. К примеру, стилисту из Новосибирска Федору Швецу пришлось менять загранник из-за пластических операций на лице.

ЗВОНОК ПОГРАНИЧНИКАМ

«НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА КАКИЕ-ТО ФРАЗЫ»

КП-Новосибирск дозвонились до пресс-службы пограничного ФСБ России по Челябинской области, там не смогли ответить точно есть ли сканер в аэропорту Екатеринбурга, но уверены, что мама-блогер слишком эмоционально восприняла вполне штатную ситуацию:

— Предполагаю, что пассажирка просто устала от долгого перелета и неправильно поняла какие-то фразы.

В случаях, если ребенок не похож на себя в паспорте, мы требуем дополнительный документ, который может подтвердить его личность, также мы может задавать ребенку и его родителям разные вопросы, это наша работа.

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