«Она нам уже как родная»: брошенная на новосибирском вокзале девочка нашла своего возможного брата полвека спустя

Татьяна и Виктор нашли друг друга после публикации на нашем сайте. Фото: предоставлено Татьяной Черниковой и Ольгой Беловой.

Несколько месяцев назад мы рассказывали трогательную историю сибирячки Татьяны Черниковой, которую еще малышкой бросила на железнодорожном вокзале Новосибирска ее мама. Девочка выросла и спустя 50 лет решила найти родственников.

И на публикацию откликнулся ее возможный брат Виктор, который из-за скверного поступка матери всю жизнь ищет младшую сестренку: женщина бросила девочку вроде бы в поезде.

Татьяна и ее предполагаемый брат Виктор в итоге встретились, но по давности лет и из-за отсутствия архивов и каких-либо бумажных подтверждений шансов определить их родство практически не было. Интуитивно мужчина и женщина почувствовали родственную связь, но достоверно ответить на главный вопрос: родные они или нет? — не мог никто. Нам тоже очень хотелось узнать правду. КП-Новосибирск подарила героям публикаций ДНК-текст. Подробности этой семейной драмы — в нашем материале.

«ЭТО ЖЕ НАША ТАНЯ!»

Две совершенно разные детские судьбы — Виктора Белова и Татьяны Черниковой — неожиданно объединились в одну после публикаций в «Комсомолке». Прочитав о Татьяне, в редакцию позвонила сибирячка Ольга Белова и воскликнула: «Это же наша Таня, а точнее — Оля!» Женщина рассказала историю своей семьи, а также о многолетних поисках родственников своего отца.

Виктор подарил Татьяне цветы. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Моя бабушка, папина мать, в молодости родила троих детей от разных мужчин в деревне. Мой папа, Виктор Белов, был старшим ребенком. Он помнит, как мать уходила на гулянки, а его оставляла в нетопленом доме без еды с младшими братом и сестрой. Дети ей были совсем не нужны. Младшего сына она как-то увезла с собой в город и подарила бездетной семейной паре, а девочку, по словам родственников, оставила в поезде с запиской «Оля Белова», — говорит Ольга Белова, которую назвали как раз в честь тети.

Виктора забрала к себе на воспитание сестра матери-кукушки. И он всю жизнь помнил, что на этом белом свете он не один. Подросшая дочь Виктора продолжила поиски своих родных дяди и тети-тезки.

СОВПАДЕНИЯ И НЕСТЫКОВКИ

Татьяне Черниковой приемная мать с неохотой рассказала правду перед смертью. Так женщина и узнала, что нашли ее в полуторагодовалом возрасте на вокзале с запиской в кармане. Вроде как там было написано: «Андреева Татьяна Васильевна. Родилась в октябре 1967 года».

— При усыновлении новые родители изменили мне дату рождения. В архиве детского дома, к сожалению, никаких полезных сведений о моей родной матери не нашли. Из своего раннего детства я, можно сказать, ничего не помню. Помню чуть-чуть сени деревенского дома и крючок, на который запирали двери, — описывает Татьяна Черникова.

Татьяна и Виктор согласились сделать ДНК-тест, чтобы узнать родные ли они. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Примерно такой же год рождения, со слов родственников, и у Оли Беловой, брошенной в поезде в Новосибирской области. При ребенке тоже была записка. И пути детей пересекаются на железной дороге. Разные только тексты в записках.

— Родственникам моя бабушка рассказала, что оставила девочку в поезде с запиской «Оля Белова», но достоверно это не известно. Могла и на вокзале бросить. С датой рождения еще сложнее, ведь папа сам еще маленький был, — рассуждает Ольга Белова — младшая.

В итоге вопросов осталось больше, чем ответов. И мы решили помочь нашим героям выяснить, родные они или все-таки нет.

С ГЕНЕТИКОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ

Благодаря Сергею Коваленко, новосибирскому ученому-генетику, одному из руководителей компании «БиоЛинк», который проникся историей Татьяны и Виктора, у нас появилась возможность узнать, есть ли у наших героев совпадения на генетическом уровне.

Виктор Белов и Татьяна Черникова встретились на пороге новосибирского медицинского центра «Статус», куда мы их пригласили для сдачи ДНК-теста.

Татьяна Черникова, Ольга Белова, Виктор Белов. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Виктор, скромный сельский фермер, сжимал в руках букет лилий для предполагаемой сестры. По-мужски немногословный, теряющийся в догадках герой слегка обнял Татьяну в знак приветствия. А та и не знает, как реагировать, как себя вести. Только вчера была совсем одна, а тут уже и брат нашелся, и племянница. Но родня ли они?

Пробирки с биологическим материалом наших героев были направлены в лабораторию генодиагностики «БиоЛинк».

И вот сегодня, 26 апреля, мы получили результат исследования.

Результаты ДНК-текста показали, что мужчина и женщина чужие люди. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— С очень большой вероятностью проанализированные мужчина и женщина не являются братом и сестрой по матери. Если говорить корректно, то вероятность родства значительно ниже ожидаемой теоретически рассчитанной. Полностью исключить такую вероятность невозможно: ситуация, когда одному ребенку родители передали одни гены, а другому — совсем другие, теоретически возможна, но крайне маловероятна, тем не менее всегда приводятся вероятностные оценки, — сообщил КП-Новосибирск доктор биологических наук, директор по науке «БиоЛинк» Сергей Коваленко.

К сожалению, у нашей истории пока не получился счастливый конец. Но это значит, что поиски близких, кровных родственников для Виктора и Татьяны еще не закончены.

Уважаемые читатели, мы по-прежнему ищем родственников наших героев. Если вы что-то знаете про девочку Таню Андрееву, которую нашли на новосибирском вокзале в 1968 году, напишите нам! Также мы ищем девочку Ольгу Белову, оставленную в поезде примерно в это же время. Телефон редакции 8-923-145-11-03.

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