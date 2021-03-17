«Мама, я давно тебя простила!»: как сложилась судьба девочки, которую нашли на новосибирском вокзале с запиской в кармане

Татьяна верит, что ее мама до сих пор жива. Фото: Музей города Новосибирска\Личный архив героя публикации.

53-летняя жительница Новосибирска Татьяна Черникова уже много лет пытается найти родную мать, которая бросила ее на железнодорожном вокзале в толпе чужих людей. У полуторагодовалой малышки, преданной самым близким на свете человеком, не было ничего, кроме записки с ее именем и датой рождения. А потом девочку усыновила семейная пара и увезла в Казахстан. Только перед самой смертью приемная мать раскрыла дочери правду. Как сложилась судьба девочки с вокзала и почему она мечтает увидеть родившую ее женщину — в материале КП-Новосибирск.

ПОТЕРЯННАЯ ТАНЯ

На дворе стояла холодная осень 1968 года. Людской муравейник в зале ожидания железнодорожного вокзала Новосибирска поглотил крошечную хорошо одетую девочку. Она то и дело путалась под ногами торопящихся на свой поезд пассажиров. Малышка, вставая на цыпочки, вглядывалась в лица прохожих, увязывалась хвостиком за проходящими мимо женщинами, пытаясь узнать мамино пальто. Она не кричала и не топала ногами, но в больших голубых глазищах стояли слезы. Вот оно, ранее неизведанное чувство страха и тревоги. Мамочка потерялась! Собрав все свои детские силенки, малышка стала звать: «Мама! Мама!» Испуганную крошку заметил милицейский патруль.

Первая фотография Татьяны Андреевой из детского дома. Фото: соцсети.

Женщину, которая в тот день выпустила из своей руки маленькую теплую ладошку дочери, так и не нашли. Зато в кармане девочки обнаружилась записка с аккуратным почерком: «Андреева Татьяна Васильевна. Родилась в октябре 1967 года». И взрослым дядям в участке сразу стало понятно, что мама за Танечкой уже не придет.

— Очень отдаленно я помню милицию на вокзале, потом детский дом № 2 в городе Новосибирске. Воспитатели нас всей группой водили купаться и заставляли спать, — рассказала «КП» — Новосибирск» Татьяна Черникова.

Так прошел год.

«ВАША ДОЧЬ УМЕРЛА»

Когда девочке исполнилось два годика, в казенное учреждение приехала бездетная семейная пара. Они долго выбирали ребенка, и в итоге их взгляд упал на Танечку Андрееву.

— Они сомневались между мной и Таней Бесфамильной. Взять решили меня. Начали оформлять документы. И как потом выяснилось, в этот самый момент приезжала моя настоящая мама. В детском доме тогда решили, раз процесс удочерения уже запущен, сказать, что я умерла. С тех пор она меня больше и не искала, — продолжает сибирячка.

Татьяне дали новую фамилию, поменяли дату рождения на 19 ноября и увезли в Казахстан.

— Отец работал на Байконуре, и мы долго там жили. Потом вернулись в Новосибирск. Счастливым мое детство вряд ли можно назвать. Папа часто был в командировках, а мать так и не смогла меня полюбить. Била постоянно по поводу и без да еще и приговаривала: «Я из тебя выбью твою дурную наследственность». Зажимала меня между коленями и хлестала со всей силы скакалкой. Уже годам к 12 я стала подозревать, что эти люди мне чужие, задавала каверзные вопросы, искала в семейных альбомах свои младенческие фото и не находила. Помню, даже сбежала из дома, но идти было некуда, поэтому вернулась, — вспоминает Татьяна Черникова.

Девочка никогда не чувствовала материнской любви. Фото: соцсети.

Всю жизнь девочка с вокзала жила с мыслью, что ее воспитывает злая мачеха, а родная добрая мама когда-нибудь придет за ней и заберет с собой. Но чуда не происходило. Татьяна повзрослела, получила образование, вышла замуж и даже родила сына, но в глубине души оставалась той самой потерянной девочкой с глазищами, полными слез.

— Приемная мать часто говорила, что я ей должна и обязана. Когда умер отец, стало совсем невыносимо. Она настояла, чтобы я бросила мужа, устроилась на работу на полдня и ухаживала за ней. Каждый раз я прятала свои детские обиды и боль, понимая, что у нее ведь больше никого нет, жалела ее, — вздыхает женщина.

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 2015 году женщина, которая называла себя матерью, перед смертью призналась Татьяне, что она ей неродная. Так подозрения Тани, что она чужая в этой с виду благополучной семье, подтвердились. С тех самых пор сибирячка пытается найти своих родителей, ведь главная тайна ее жизни так и остается нераскрытой.

Женщина делала запросы в ЗАГС по Новосибирской области и в архив детского дома, откуда ее забрали, но информации, которая могла бы помочь с поисками, не обнаружилось.

— В ЗАГСе мне прямо отказали под предлогом тайны усыновления. И даже то, что мои приемные родители уже умерли, роли якобы не играет. В детском доме нашли только мои данные, которые были в записке от матери, и сведения об усыновителях, — расстраивается Татьяна.

Татьяна узнала, что она приемная дочь, в 2015 году. Фото: соцсети.

С того самого дня, когда перевернулась жизнь маленькой беззащитной девочки, прошло уже полвека. Возможно, и документов уже никаких не сохранилось. Осталась только надежда на человеческую память и на силу печатного слова. Татьяна Андреева-Черникова поделилась с нами своей историей, веря в то, что кто-то родной и близкий на этом свете вспомнит о ней и выйдет на связь:

— Маму я давно за все простила. Не держу обид и зла. Мне неизвестно, что за ситуация произошла в ее жизни и почему она решила меня оставить на том вокзале. Но так уж вышло, что я снова одна, как в тот самый день, осенью 1968 года.

Уважаемые читатели «Комсомолки», если вы что-то знаете про этот случай, про маму Татьяны Андреевой, обязательно позвоните в редакцию «КП» — Новосибирск» по номеру 8-923-145-11-03. Или напишите на этот же номер в WhatsApp.

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