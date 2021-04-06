Сибиряк ищет брата, которого мать подарила бездетной паре

В семейном архиве сохранились редкие фотографии Виктора и его мамы с детьми. Фото: предоставлено Ольгой Беловой.

Житель Новосибирской области Виктор Белов ищет родных брата и сестру, которые исчезли из дома, когда он сам был еще маленьким. Его мать Лидия Белова раздала младших детей: мальчика подарила на железнодорожной станции бездетной семейной паре, девочку оставила в поезде. А самого Виктора вырастила и воспитала родная тетя. Единственное, что мужчина помнит из детства: мать уходила на гулянки, а его оставляла на несколько дней в доме присматривать за младшими. Мужчине уже 64 года, и он всю жизнь пытался найти своих родственников, но безуспешно. Историю о непростом детстве Виктора Белова КП-Новосибирск рассказала его дочь, которая теперь тоже занимается поиском своих тети и дяди.

БРОСАЛА ОДНИХ В НЕТОПЛЕННОМ ДОМЕ

Лидию Белову в селе Лепокурово Баганского района знали все местные жители. Женщина любила выпить, погулять и закрутить роман с разными мужчинами. Сибирячка считалась многодетной: в скромном деревенском домике росли трое ребятишек — два сына и дочка. Правда, о детях женщина мало заботилась. Ее больше волновала личная жизнь.

Лидия Белова с детьми. Фото: предоставлено Ольгой Беловой.

— Папа не любит вспоминать свое детство, ему больно. Рассказывал, что мама оставляла его с младшими ребятишками дома, а сама пропадала неделями. Он заботился о младших — Вячеславе и Оленьке — как мог: готовил им еду, топил печку, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, дочь Виктора Белова.

«УЕХАЛА С РЕБЯТИШКАМИ, А ВЕРНУЛАСЬ ОДНА»

Было понятно, что Лидия не способна заботиться о детях. Родственники, жившие в селе, вспоминают, что однажды женщина уехала на поезде в Новосибирск с младшими ребятишками, а вернулась одна. Спустя какое-то время она нехотя рассказала родственникам, куда дела детей.

Виктор женился и назвал своих детей в честь брата и сестры. Фото: предоставлено Ольгой Беловой.

— Лидия призналась, что младшую Оленьку, которой было два-три годика, она бросила якобы в поезде Баган — Новосибирск. Оставила при ней записку с именем и датой рождения. Примерный год ее рождения: 1967 — 1969-й. Бабушка, мать Лидии, ездила в город, пыталась найти внучку в детском доме, но у нее ничего не вышло. А на станции Баган Лидия подарила Вячеслава, который родился примерно в 1963 — 1965 году, бездетной паре по фамилии Березниковские или Подберезины. Впоследствии они переехали в Омск. Это все, что нам известно, — говорит Ольга Белова.

СТАРШЕГО РЕБЕНКА ВЫРАСТИЛА ТЕТЯ

Единственного оставшегося дома ребенка забрала на воспитание сестра Лидии. Виктор так и вырос в Лепокурово, полюбил землю, фермерство, поэтому в 1980-х годах, когда женился, переехал с супругой в село Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. С родной матерью не общался. Знает теперь, что она уже давно умерла, но даже могилку не навещает. Никак не может простить то, как она поступила с его братом и сестрой.

Сибиряк занимается фермерством, выращивает пшеницу для церкви. Фото: предоставлено Ольгой Беловой.

— Он ведь даже своих детей назвал в их честь: меня — Ольгой, а сына — Вячеславом. Он всю жизнь искал своих родных. В последние годы уже отчаялся. А я не сдаюсь. Мне очень хочется, чтобы папа, пока жив, смог увидеться с ними. У нас большая и дружная семья, мы примем их любыми, потому что они наша кровь, наши близкие, — добавляет Ольга.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о судьбе этих брошенных детей, свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03.

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