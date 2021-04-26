Новосибирца, из-за которого в пожаре погибли 2 человека, отправили в колонию

Новосибирца, устроившего пожар в многоквартирном доме, отправили в колонию. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирца, устроившего пожар в многоквартирном доме, отправили в колонию. В результате ЧП, произошедшего в прошлом году, погибли два человека.

— Судом установлено, что 10 апреля 2020 года до одиннадцати часов вечера мужчина находился в комнате жилого дома, где в состоянии алкогольного опьянения, лежа на диване, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул, что привело к возгоранию, — сообщили в Ленинском районном суде. — От возникшего пожара произошло задымление комнаты, расположенной на 5 этаже жилого дома, где находились двое потерпевших, которые погибли от отравления угарным газом.

Во время пожара дымом также заволокло лестничную площадку. Некоторые жильцы дома не дождались помощи спасателей: еще до прибытия МЧС с четвертого этажа выпрыгнула женщина. Сибирячка попала в больницу с тяжелыми травмами.

Приговором суда виновника пожара признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности по части 3 статьи 219 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Гражданские иски были удовлетворены частично. С сибиряка взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 3 500 000, а также расходы на погребение.

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