«Люди кричали о помощи!»: на пожаре в Новосибирске погиб человек, еще одна женщина спрыгнула из окна

В Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского уже поздним вечером случился пожар. Звонок в МЧС поступил в одиннадцать часов. Многие жильцы многоэтажки уже готовились ко сну или спали.

Пожарные прибыли оперативно. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Дом кирпичный, коридорного типа. Квартира горела на третьем этаже. В заявке было указано, что люди из верхних квартир кричат из окон, просят о помощи, - описывают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар серьезно повредил здание. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

До приезда пожарных из дома самостоятельно спаслись 60 человек. А еще 40 понадобилась уже помощь спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось бензорезом вскрывать некоторые квартиры.

Пожарным понадобилась лестница. Фото: ГУ МЧС По Новосибирской области.

- При помощи высотной техники были спасены 23 человека, по лестничным маршам с применением спасательных устройств - дыхательного капюшона, предназначенного для защиты от угарного газа, спасли 20 человек, - сообщает областное ГУ МЧС.

Пожарные помогли десяткам людей. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Некоторые не дождались помощи спасателей: еще до прибытия МЧС с третьего этажа выпрыгнула женщина. Сейчас она в больнице.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Всего пострадали пять человек, четверо в больнице, один человек погиб, - подводит итог МЧС.