Последние новости Новосибирска на 1 мая 2021 года: экс-прокурора поместили под домашний арест, спасатель создает пожары из бумаги

Рассказываем последние новости Новосибирска на 1 мая 2021 года.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 мая 2021 года в одном материале: читайте и будьте в курсе важных событий, произошедших в регионе.

СУД ОТПРАВИЛ ЭКС-ПРОКУРОРА ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что экс-прокурору Денису Ференцу и юристу Дмитрию Куклину изменили меру пресечения: их отправили под домашний арест. Ранее задержанные направили в Новосибирский областной суд апелляционные жалобы. В ходе их рассмотрения и было принято решение об изменении меры пресечения. Напомним, экс-прокурора Дениса Ференца и юриста Дмитрия Куклина задержали в конце ноября 2020 года. Известно, что всех их обвиняли в превышении должностных полномочий.

НОВОСИБИРСКИЙ СПАСАТЕЛЬ ДЕЛАЕТ СКУЛЬПТУРЫ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Дмитрий Ярцев - начальнике Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области. У сибиряка есть необычное хобби — он создает макеты из бумаги. Причем связаны они с его работой: есть там и пожарная машина, и пожарный вертолет, и дом, охваченный пламенем.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО СИБИРЯКОВ УКУСИЛИ КЛЕЩИ С НАЧАЛА ГОДА

В Новосибирской области с начала апреля 2021 года зарегистрировано 153 укуса клеща. За аналогичный период прошлого года было укушено 1178 человек. По словам специалистов, В этом году клещи активизировались позднее, первый случай был зарегистрирован 9 апреля. В прошлом году первый укус был зарегистрирован в марте. В регионе есть 23 территории, где обитают клещи, переносящие энцефалит. Защититься от них может помочь только своевременная вакцинация.

ПИТБУЛЬ НАБРОСИЛСЯ НА ГУЛЯЮЩЕГО ДАЛМАТИНЦА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В поселке Краснообск в Новосибирской области питбуль напал на далматинца, которого выгуливала сибирячка. Пострадавшая собака отделалась легкими травмами, а хозяйка рассказала, что бойцовская собака давно уже держит в страхе местных жителей.

— Собака внезапно набросилась на мою, когда проходила мимо нас. Питбуль вцепилась моей питомице в холку и начала трепать. Я тогда уже отпустила поводок и вместе с его хозяином стала ее оттаскивать от моей собаки, чтобы она ее окончательно не разорвала, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка далматинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске экс-прокурора Дениса Ференца отправили под домашний арест

Такую же меру пресечения суд избрал и для юриста Дмитрия Куклина (подробности)

Пожар из бумаги: новосибирский спасатель делает невероятные экспонаты о своей службе

Дмитрий Ярцев использует необычный метод, чтобы популяризировать свою профессию (подробности)

В Новосибирской области с начала 2021 года клещи покусали 153 человека

В этом году они активизировались позднее, чем в прошлом (подробности)

«Я думала, он ее разорвет!»: под Новосибирском питбуль набросился на далматинца, гулявшего с хозяйкой

По словам сибирячки, собака часто ведет себя агрессивно, однако ее продолжают выгуливать без поводка и намордника (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.