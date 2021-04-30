«Я думала, он ее разорвет!»: под Новосибирском питбуль набросился на далматинца, гулявшего с хозяйкой

Собака получила травмы. Фото: предоставлено Региной Праздниковой

В поселке Краснообск в Новосибирской области питбуль напал на далматинца, которого выгуливала сибирячка. Пострадавшая собака отделалась легкими травмами, а ее хозяйка рассказала КП-Новосибирск, что бойцовский пес уже давно держит в страхе местных жителей.

— Произошло все еще 14 апреля, около девяти вечера, возле дома №203. Я шла со своей собакой Альфой, она была на поводке. Нам встретились две знакомые пенсионерки из соседнего дома, которые гуляли со своими собаками. Мы остановились поздороваться, и в этот момент из арки дома вышел мальчик лет 8-9 лет со своим питбулем. Причем, на том не было ни поводка, ни намордника, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пострадавшей собаки Регина Праздникова. — Когда они проходили мимо нас, его собака внезапно набросился на мою Альфу. Мальчик пытался ее удержать, но куда там… Питбуль вцепилась моей питомице в холку и начала трепать. Я тогда уже отпустила поводок и вместе с мальчиком стала ее оттаскивать от моей собаки, чтобы она ее окончательно не разорвала. Благо, в этот момент Альфа смогла вырваться из ее пасти и мы убежали.

питбуль напал на далматинца, которого выгуливала сибирячка. Фото: предоставлено Региной Праздниковой

Сибирячка пояснила, что эта собака уже не в первый раз нападает на чужих питомцев, однако ее все равно продолжают выгуливать без намордника и поводка.

— Моя-то собака легко отделалась, все произошло быстро. Но ведь на ее месте и люди могут оказаться! — отметила Регина. — Если она нападает без причины, а контроля над ней нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о похожей истории, произошедшей 21 апреля во дворе жилого дома в Калининском районе Новосибирска. Там питбуль также набросился на собаку, а хозяин, с которым она гуляла, чтобы спасти своего питомца, начал отстреливаться от агрессивного животного. Юрист пояснил, что если хозяин пострадавшей собаки обратится в полицию с заявлением о порче имущества, кем в данном случае является питомец, то хозяина питбуля могут обязать выплатить компенсацию за лечение питомца или его стоимость в случае смерти.

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