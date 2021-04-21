«Он спасал свою собаку!»: новосибирец обстрелял питбуля на детской площадке

В Калининском районе, питбуль набросился на собаку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске во дворе жилого дома на улице Земнухова 8, в Калининском районе, питбуль набросился на собаку. Хозяин, с которым она гуляла, чтобы спасти своего питомца, начал отстреливаться от агрессивного животного.

— Я была кухне и готовила ужин, когда услышала с улицы визги собак. Выглянула в окно и увидела, что питбуль набросился на какую-то собачку, с которой гулял ребенок. Там подбежали прохожие, удалось этого песика кое-как отбить. Он убежал и ребенок за ним. Потом, спустя некоторое время, я вижу, как этот же питбуль гонится уже за другой собакой — благо им вместе с хозяином удалось спрятаться в магазине, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома Ирина. — А вот третий случай я уже успела заснять на видео. Этот агрессивный пес бросился на еще одну собаку, которая была вместе с хозяином. Человек решил его отогнать — начал отстреливаться. Если честно, я не поняла, что это там у него было в руках. На настоящий боевой пистолет не похоже, то ли просто пугач какой-то самодельный, то ли вообще петарды какие. Да и видно, что вообще не целился в питбуля, просто хотел его громкими звуками отогнать. Спасал свою собаку!

Сибирячка пояснила, что старшая по дому планирует в ближайшее время написать заявление в полицию о произошедшем. Ведь агрессивный питбуль не дает покоя местным жителям уже несколько лет.

— Хозяин этой собаки живет в нашем подъезде, но справиться со своим животным он явно не может. Гуляет без намордника и поводка. В этот раз вообще, как я поняла, собаку он не удержал, потому что на прогулку вышел пьяным, — пояснила Ирина. — Тем не менее, его пес часто кидается на чужих питомцев. Да и на людей тоже: четыре года назад он покусал мою дочь так, что ее пришлось в больницу везти. Будем писать заявление в полицию, может хоть так повлиять на эту ситуацию удастся.

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