В Новосибирской области с начала 2021 года клещи покусали 153 человека

В Новосибирской области с начала апреля 2021 года зарегистрировано 153 укуса клеща. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области с начала апреля 2021 года зарегистрировано 153 укуса клеща. За аналогичный период прошлого года было укушено 1178 человек. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова на пресс-конференции 30 апреля.

— В этом году клещи активизировались позднее, первый случай был зарегистрирован 9 апреля. В прошлом году первый укус был зарегистрирован в марте, — пояснила Лада Самойлова. — Возможно, это связано с тем, что потепление в прошлом году пришло раньше.

По словам специалиста, в регионе есть 23 территории, где обитают клещи, переносящие энцефалит. Защититься от них может помочь только своевременная вакцинация. В прошлом году от клещевого энцефалита в регионе умерли два человека. А из всех 98 сибиряков, заразившихся энцефалитом, привит был только один. Он перенес заболевание в легкой форме.

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