Пожар из бумаги: новосибирский спасатель делает невероятные экспонаты о своей службе

Сибиряк уверен, что работа помогает делать его макеты максимально реалистичными. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

30 апреля свой профессиональный праздник - День пожарной охраны - отмечает Дмитрий Ярцев, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Полковник внутренней службы каждый день спасает чужие жизни, а еще занялся необычным хобби - делает экспонаты из бумаги. О своем увлечении Дмитрий рассказал КП-Новосибирск.

Дмитрий - потомственный пожарный. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ТУШИЛ ТОРФЯНИКИ И НЕФТЕПРОВОД

Дмитрий вырос в семье пожарных, так что вопроса о том, какую профессию выбрать, даже не было:

- Отец служил в пожарной охране, и я часто у него бывал. Тогда я и решил пойти учиться по этому направлению. В 1991 году поступил в Ленинградскую высшую пожарно-техническую школу.

Затем Дмитрия приняли на службу в Управление государственной противопожарной службы - он стал инженером отделения пожаротушения отдела службы и подготовки.

Так выглядит тушение пожара. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дмитрий - один из тех, кто тушил самые сложные пожары в регионе. Например, когда произошел порыв нефтепровода в Болотнинском районе в августе 2000 года. Тогда во время ремонтных работ лопнул шов трубы, нефть попала на коллектор трубоукладчика и вспыхнула. Пожар был такой силы, что успел повредить три трубоукладчика и строительный вагончик.

Тушил сибиряк и торфяники в западном жилмассиве Ленинского района.

- Мы установили пожарно-насосную станцию на водоеме и на протяжении 10 дней боролись с горящим торфом в карьере, - вспоминает спасатель.

Как вам пожарная машина? Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ПЛАМЯ НА ЛАДОШКЕ

А около четырех лет назад сибиряк стал устраивать пожары на бумаге - точнее, изготавливать необычные открытки. Называется такое хобби киригами.

- Увидел подобные работы в интернете, решил попробовать сделать открытки на пожарную тематику, - рассказывает Дмитрий.

Сейчас у Дмитрия есть пожарный автомобиль, пожарный катер, пожарная ретротехника, автолестница и даже вертолет. А еще - несколько работ на аварийно-спасательную тему: деблокировка автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, работа водолазов. И все сибиряк старается сделать максимально реалистично.

И еще немного пожарной техники. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Автолестница была интересна своей конструкцией: хотелось, чтобы она выглядела как настоящая, - объясняет сибиряк. - Затем возникла идея сделать пожарный конный обоз. Так появилась целая серия работ: бочечно-насосный ход, линейка для перевозки личного состава, насосный ход - насос и бочка для забора воды.

А еще Дмитрий благодаря своим работам может устроить небольшую экскурсию по Новосибирску: сибиряк создал бумажные копии пожарных частей города.

Лошадь помогала пожарным добирать до горящего дома в старину. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Однажды задумал изготовить из бумаги пожарную каланчу Новониколаевска. Следом появилась пожарная каланча Омска, а поскольку в интернете попались проектные рисунки, то каланча получилась более реалистичной, - добавляет пожарный.

А еще Дмитрий воссоздает из бумаги тушение реальных пожаров.

Так выглядела Базарная площадь Новониколаевска. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Зимой после одного из пожаров на складе возле мясокомбината решил изобразить его тушение. В этой работе можно увидеть все нарушения требований пожарной безопасности при хранении на складах: зарешеченные окна, рядом - газовые баллоны и горючие материалы - деревянные ящики, автомобильные покрышки. Этой работой хотелось передать опасность профессии, - говорит Дмитрий. - Тем не менее звеньям газодымозащитной службы все равно необходимо зайти внутрь, чтобы обнаружить очаг пожара. Кроме того, пытался отобразить и действия работников склада, пытавшихся потушить пламя огнетушителями. Думаю, сделать такое может любой, но передать особенности действий пожарных, их экипировки, развития пожара максимально реалистично - только тот, кто сталкивался с огнем по-настоящему.

Вертолет необходим, чтобы тушить самые сложные пожары. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

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