Последние новости Новосибирска на 29 апреля 2021 года: фитнес-тренер напал с ножом на бывшую жену, стала известна судьба детей, которые шли босиком по трассе

Мужчина ворвался в магазин с ножом. Фото: соцсети/предоставлено местными жителями.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 апреля 2021 года в одном материале: обо всем самом важном из жизни региона вы узнаете в нашей подборке.

ФИТНЕС ТРЕНЕР НАПАЛ НА БЫВШУЮ ЖЕНУ В МАГАЗИНЕ

В магазин косметики и бытовой химии на Морском проспекте ворвался вооруженный мужчина и взял в заложницы продавца, которая еще недавно была его женой. Прибывшие на вызов росгвардейцы пытались уговорить мужчину отпустить сибирячку, но без толку. Пострадавшую экстренно увезли в одну из городских больниц. По данным КП-Новосибирск, у женщины колото-резаное ранение бедра, предплечья и скальпированная рана левой кисти.

СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ШЛИ БОСИКОМ ПО ДОРОГЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

История детей, которые шли босиком по дороге в Коченевском районе, не оставила равнодушными жителей Новосибирской области. После публикации «Комсомолки» в редакцию позвонила женщина, которая и подобрала мальчишек. Она рассказала, что отвезла детей в отдел полиции, откуда их и забрала применая мама. Теперь опекунам придется выплатить штраф за то, что не углядела за парнишками.

НОВОСИБИРЕЦ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ УДАРИЛ СОСЕДКУ

Сибиряк рассказал из-за чего завязалась драка между ним и соседкой в подъезде. По его словам, с соседкой Розой* до того злополучного дня он вообще ни разу не пересекался. Конфликт, который запечатлели камеры наблюдения, мужчина описывает так. Он снова услышал за стенкой крики и непонятный шум, поэтому пошел попросить женщину соблюдать тишину. После чего ушел к себе, а Роза вышла из квартиры и начала выламывать ему входнкую дверь. И когда сосед к ней вышел, бросилсь на него.

СИБИРЯК СЛУЧАЙНО УБИЛ СЕБЯ, ПОКА ЗАКАЛЫВАЛ СВИНЬЮ

Сельский житель Алексей Ч. пытался заколоть поросенка у соседей, но это закончилось трагедией и он погиб сам. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти сибиряка. По факту произошедшего проводится проверка.

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