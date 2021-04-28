Сибиряк случайно убил себя, когда резал свинью

Мужчина промахнулся, убивая поросенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сельский житель Алексей Ч. пытался заколоть поросенка у соседей. Выросший в деревне мужчина был достаточно опытен в забое скота, но что-то пошло не так. Привычный для сельчан процесс в итоге закончился трагедией.

— Во дворе дома № 14 по ул. Калинина в селе Зубовка был обнаружен труп 46-летнего местного жителя с ножевым ранением в области правого бедра. Свидетели произошедшего пояснили, что данную травму погибший причинил себе сам в ходе забоя свиньи, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этой нелепой гибели. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад в Бердске сибиряк случайно убил себя на похоронах любимой женщины. Мужчина перепутал водку с уксусом и отравился насмерть.

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