В Бердске мужчина случайно убил себя на похоронах любимой

Медики оказали мужчине первую помощь, но не смогли его убедить поехать в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Траурная церемония в городе Бердске завершилась еще одной трагедией. После похорон любимой женщины одинокий сибиряк сам оказался на кладбище. Невнимательность во время поминок стоила мужчине жизни.

— 64-летний житель города Новосибирска приехал на похороны к женщине, с которой встречался, в Бердск. После траурных мероприятий мужчина в квартире покойной по ошибке выпил рюмку уксусной эссенции, думая, что это водка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сибиряк, казалось бы, вовремя осознал свою оплошность. Он вызвал скорую, медики сделали ему промывание желудка и хотели отвезти в больницу. Но мужчина был так расстроен утратой любимой женщины, что отказался ехать в стационар. Утром его тело в квартире покойной обнаружили ее родственники. К сожалению, помочь скорбящему жениху было уже невозможно.

Следователи по данному факту проводят проверку.

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