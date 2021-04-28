«Мальчишки жаловались, что их обижают»: стала известна судьба детей, которые шли босыми по дороге в Новосибирской области

Дети снова оказались дома в приемной семье. Фото: предоставлено местными жителями

Стала известна судьба детей, которые шли босиком по дороге в Коченевском районе. После публикации «Комсомолки» в редакцию позвонила женщина, которая и подобрала мальчишек. Что произошло с ребятами и кто понесет ответственность за то, что они бродили возле дороги, — в материале КП-Новосибирск.

В тот вечер Светлана Чучалина ехала вместе с мужем из Коченево по федеральной трассе «Байкал». На перекрестке перед поворотом в поселок Светлый супруги увидели маленьких мальчиков.

— Мы увидели другую машину, она стояла немного подальше. Тот водитель тоже заметил детей, но к нему ребятишки не сели. А мы остановились, чтобы все-таки разобраться, почему дети одни. Я спросила, откуда они да еще и босые. Они ответили, что сбежали из детского дома, мол, их старшие мальчишки обижают. Один был совсем маленький, другой уже ходил в школу (по данным МВД, одному — 6, другому — 9 лет. — Ред.), — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Узнав, что мы едем в Светлый, ребята согласились поехать с нами.

В дороге Светлана покормила мальчиков, включила в авто печку, чтобы согреть их, ведь они шли босиком.

— Оказалось, они обувь в какой-то грязи или в болоте потеряли и не стали вытаскивать. Мы привезли детей в полицию, обзвонили все детские дома. Нам ответили, что все воспитанники у них на месте. И только когда дети сказали свою фамилию сотруднице ПДН, все поняли, кто их родители. Оказалось, что мальчики не из детского дома, а из приемной семьи. Их маме позвонили, и она тут же выехала за детьми, — говорит сибирячка.

В участке ребятишки признались, что вышли погулять и убежали далеко от дома. Их путешествие превратилось в настоящий квест. Парни сначала угодили в болото, где чуть не утонули и лишились обуви. А потом были вынуждены идти в село босиком по оживленной трассе. Хорошо, что на пути встретились неравнодушные люди.

Удивительно, но загулявшихся детей никто не искал. Опекуны даже не успели спохватиться, что мальчишки пропали, а узнали об этом после звонка полицейских.

В социальных службах говорят, что семья, где воспитываются юные бродяги, в целом благополучная. В доме хорошие условия для жизни и никаких ЧП раньше не случалось. Но тем не менее полицейские все-таки насторожились. Ведь все еще помнят, чем закончилась прогулка без взрослых для шестилетнего мальчика в городе Оби. Ребенок поскользнулся на камне у разлившейся речки и утонул.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, какие меры были приняты по отношению к приемной маме мальчиков.

— В отношении приемной мамы составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировали КП-Новосибирск в региональном МВД. — Также была проведена разъяснительная беседа.

Теперь опекунам грозит административный штраф до 500 рублей. Но главное в этой истории не это. Важно, чтобы и дети и родители, взявшие за них ответственность, понимали, чем могут закончиться такие прогулки.

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