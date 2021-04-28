Фитнес-тренер с ножом взял в заложницы бывшую жену в новосибирском магазине косметики

Алексей известный в Иркутске спортсмен. Фото: соцсети.

ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. В магазин косметики и бытовой химии на Морском проспекте ворвался вооруженный мужчина и взял в заложницы продавца, которая еще недавно была его женой. Напарница девушки успела нажать тревожную кнопку.

— Получивший сообщение о ножевом ранении в торговой организации экипаж Росгвардии незамедлительно прибыл по указанному адресу. В магазине росгвардейцы обнаружили мужчину, который под угрозой ножа удерживал женщину. На теле жертвы виднелись следы порезов. Она умоляла освободить ее, но нападавший не реагировал на уговоры. Требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия также были проигнорированы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Мужчина приехал выяснять отношения с бывшей женой с другого региона. Фото: соцсети.

Пока сотрудники вели переговоры с вооруженным налетчиком, отвлекая его от жертвы, 28-летняя пленница Екатерина П. не растерялась и смогла вырваться из крепких рук бывшего мужа. Росгвардейцы, убедившись, что жизни продавца уже ничего не угрожает, скрутили преступника, чтобы было сделать не так-то просто. Нападавший - натренированный качок.

Пострадавшую экстренно увезли в одну из городских больниц. По данным КП-Новосибирск, у Екатерины колото-резаное ранение бедра, предплечья и скальпированная рана левой кисти.

Что касается нападавшего - это 34-летний Алексей С., он приехал на разборки с бывшей из Иркутска. Сибиряк известный в своем регионе спортсмен и фитнес-тренер.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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