Последние новости Новосибирска на 22 апреля 2021 года: стало известно, кого наркоторговец взял в заложники, сибиряк избил соседку

Девушка работала в конвое всего пятый день. Фото: соцсети/скриншот из видео.

«Комсомолка» собрала самые важные последние новости Новосибирска на 22 апреля 2021 года в один материал. Читайте и будьте в курсе событий.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГО ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ НАРКОТОРГОВЕЦ ВОЗЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА

Стало известно, кто оказался в заложниках у арестованного 35-летнего Артема У. Напомним, что стрельба возле Центрального районного суда произошла 19 апреля. Заключенного привезли под конвоем, чтобы продлить меру пресечения. Артем попытался сбежать и взял в заложники девушку-конвоира. Ее напарнику ничего не оставалось делать, как стрелять на поражение. В заложниках у наркоторговца оказалась сержант полиции Алина Сарафанова*. Девушка всего 4 месяца работает в МВД, а в должности полицейского взвода отдельного батальона конвоирования подозреваемых она с 14 апреля 2021 года, то есть это был пятый ее рабочий день. Добавим, что Алину признали потерпевшей, а против убитого следователи возбудили уголовное дело.

СИБИРЯК ИЗБИЛ СВОЮ СОСЕДКУ, КОТОРАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПРОДАВАТЬ ЕМУ СВОЮ КВАРТИРУ

Война между соседями разразилась в Первомайском районе на улице Твардовского. На камеры попал момент, как крепкий мужчина избивает неизвестную женщину. Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, пострадавшая Роза* и нападавший Николай* соседи по лестничной клетке. Мужчина хотел выкупить квартиру у сибирячки, но она отказалась от этого предложения. Видимо услышав слово «нет» Николай и решил выжить соседку из квартиры. 5 января 2021 года он ее избил. Женщина написала заявление в полицию и сейчас дело рассматривает мировой суд.

НОВОСИБИРСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ ПЬЯНЫМ ГАИШНИКИ

В Октябрьском районе сотрудники продуктового магазина после обеда зашли в служебное помещение и увидели, что их коллега — водитель — не подает признаков жизни. Они тут же вызвали полицию и скорую помощь. Спасти мужчину не удалось. Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах сибиряк покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, мужчина решил свести счеты с жизнью, потому что накануне сотрудники ДПС поймали его пьяным за рулем. За такое нарушение ему грозил крупный штраф, лишение водительских прав и увольнение с основной работы, соответственно.

В НОВОСИБИРСКЕ НА ИЗВЕСТНОГО ЮРИСТА ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ГИБЕЛИ РЕБЕНКА

Многодетная мать вышла из квартиры по делам, оставив ребятишек одних. Самая младшая, 11-месячная девочка, в это время купалась в ванной. Когда мама вернулась, малышка уже не подавала признаков жизни. Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах в отношении женщины, которая сама по профессии юрист, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

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