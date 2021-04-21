Новосибирец избил соседку, которая отказалась продавать ему свою квартиру-студию

Драка попала на видео. Фото: скриншот из видео.

В социальных сетях жители Новосибирска активно обсуждают ролик, где мужчина избивает на лестничной площадке беззащитную женщину. Видео набрало больше 50 тысяч просмотров, а зрители разделились на два лагеря: «Сомнительное видео, не пытается уйти, а кидается в спарринг. Вместо того чтобы скорее в квартиру попасть, стоит еще и разговаривает», — пишут одни. «Да какая бы история ни была, бить женщину — это просто непозволительно», — возмущаются другие. Так какая история предшествовала этим кадрам?

Корреспондент КП-Новосибирск нашел избитую женщину и узнал, из-за чего произошла драка. Подробности — в нашем материале.

«ОТОЖМЕМ У ВАС КВАРТИРУ»

Николай* вместе с семьей переехал в дом на улице Твардовского в апреле прошлого года. Снял квартиру по соседству с Розой*. Женщина новыми соседями особо не интересовалась. Думала, что будут спокойно жить на одной лестничной клетке и иногда здороваться. Но из квартиры напротив почему-то стали проявлять внимание к сибирячке.

— Как-то раз Николай подошел ко мне и сказал, что готов купить мою квартиру-студию. Якобы им одобрили кредит на миллион рублей. Я ему объяснила, что квартира куплена на условиях ипотеки, продавать я ее не собираюсь, — рассказала КП-Новосибирск Роза, пострадавшая.

По словам женщины, отказ так разозлил мужчину, что он решил всеми способами выселить соседку из ее жилья и осуществить задуманное. Николай снял квартиру прямо через стенку и переехал жить туда.

Николай некоторое время стоял возле входной двери с непонятным предметом в кармане. Фото: скриншот из видео.

— Я слышала из их квартиры постоянные крики, ссоры. Находиться дома было невыносимо. Соседи начали писать на меня жалобы, мол, это я им жить мешаю и шум постоянно слышится именно из моей квартиры, — объясняет сибирячка. — Затем они начали оскорблять нас с мамой (Роза живет вместе с ней. — Ред.). Николай стал угрожать и говорить, что мы даже не заметим, как у нас отожмут квартиру и мы станем бомжами.

Роза пыталась решить конфликт мирно, разговорами. Убеждала, что съезжать ее семья не собирается. Но издевательства и угрозы продолжались. Как утверждает женщина, Николай даже бегал за ней по подъезду с ножом. Из-за страха быть избитой Роза установила видеокамеру, чтобы знать, кто звонит ей в дверь.

«ОН СЧИТАЕТ МЕНЯ НЕАДЕКВАТНОЙ»

Кульминация конфликта наступила 5 января. В 9 часов утра Николай подошел к квартире Розы с непонятным предметом в заднем кармане. По кадрам видеосъемки видно, что мужчина позвонил в дверь соседки не сразу, а спустя минуту, как будто на что-то настраивался.

— Мне показалось, что у него в кармане нож. Я на видео смотрела-смотрела, но потом решила выйти к нему и попросить, чтобы он уже отстал от нас. В итоге Николай начал меня избивать. Он старался нанести удар так, чтобы моя голова билась об бетонную стену, — вспоминает Роза.

Мужчина разбил женщине телефон. Фото: скриншот из видео.

Момент драки камера тоже зафиксировала. На кадрах видно, что мужчина раз за разом наносит жесткие удары по лицу своей соседки. Женщина пытается защитить себя, дать сдачи, но безуспешно.

— Я вызвала тогда скорую помощь и полицию. Написала заявление, и меня отправили проходить судебно-медицинскую экспертизу. После драки я попала в больницу. Один глаз залило кровью настолько, что я могла ослепнуть, — говорит женщина.

Как утверждает Роза, несколько месяцев она провела в больнице. Потратила кучу денег на лекарства и докторов. Глаз удалось спасти, а дело в итоге дошло до мирового суда по административной статье «Побои».

— На заседании у мирового судьи Николай сказал, что вину не признает, так как я якобы сама на него набросилась, поэтому даже если он меня убил бы, это была самозащита. Он считает меня неадекватной дурой, — утверждает Роза.

Женщина не согласна с тем, что ее обидчик отделается легким приговором в мировом суде. Она хочет, чтобы соседа наказали по всей строгости, возбудив все-таки уголовное дело, и планирует писать жалобы, чтобы факт нападения пересмотрели.

Комментарий специалиста

«ЕСЛИ ПОБЬЕТ ЕЩЕ РАЗ, ТО БУДЕТ НАКАЗАН СТРОЖЕ»

Корреспондент КП-Новосибирск спросил мнение юриста Анны Малаховой, что грозит мужчине за драку с соседкой:

— Если дело передали в мировой суд, то действительно вероятнее всего возбудили дело об административном правонарушении, так как не усмотрели признаков уголовного преступления. Без документов и материалов сложно сделать однозначный вывод, но раз уголовное дело не возбудили, значит, не было причинено сильного вреда здоровью. В рамках административного правонарушения мужчине может грозить арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов. Если ранее он ответственности не подвергался и характеризуется положительно, то может отделаться штрафом в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

По словам Анны, если Николай еще раз побьет Розу, то есть вероятность, что правоохранители все-таки заведут уголовное дело.

Оперативно связаться с Николаем «Комсомолке» не удалось. Уважаемые читатели, если вы знаете этого мужчину на видео и вам известны подробности данной истории, свяжитесь с нами по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

* Имена героев публикации изменены по этическим изображениям.

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