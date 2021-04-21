В Новосибирске водитель покончил с собой после того, как его задержали пьяным гаишники

Полиция устанавливает причины произошедшей трагедии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло в Октябрьском районе Новосибирска 19 апреля. Сотрудники продуктового магазина после обеда зашли в служебное помещение и увидели, что их коллега - водитель - не подает признаков жизни. Они тут же вызвали полицию и скорую помощь. Спасти мужчину не удалось.

— 58-летний водитель был найден мертвым после совершения суицида. Ранее он никаких намерений не высказывал о том, что хочет покончить с собой, да и предсмертной записки не оставил. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что накануне трагедии, 18 апреля, водителя задерживал экипаж ДПС. Мужчина попался на управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. За такое нарушение ему грозил крупный штраф, лишение водительских прав и увольнение с основной работы, соответственно.

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