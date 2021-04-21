В Новосибирске на известного юриста возбудили дело из-за гибели 11-месячной дочки

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Трагедия в семье известной сибирячки произошла 17 апреля. Многодетная мать вышла из квартиры по делам, оставив детей одних. Самая младшая, 11-месячная девочка, в это время купалась в ванной. Когда мама вернулась, малышка уже не подавала признаков жизни.
— В съемной квартире на Красном проспекте в ванной комнате был обнаружен труп девочки с признаками утопления . ЧП произошло в результате небрежности матери, которая без должной необходимости оставила дома без присмотра двух малолетних детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности). Проводится расследование, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
У сибирячки, по данным издания, всего четверо детей. Женщина работает юристом и ведет практику в Кемеровской и Новосибирской областях. На учете в органах профилактики и соцслужб семья не состояла.
Мы выражаем родителям погибшего ребенка искренние соболезнования.
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