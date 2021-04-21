Стало известно, кого заключенный взял в заложники у новосибирского суда: девушке-конвоиру всего 20 лет

Девушка работала конвоиром всего пятый день. Фото: соцсети.

Громкое ЧП случилось утром 19 апреля у здания Центрального районного суда Новосибирска. Восемь конвоиров доставляли задержанных из следственного изолятора на заседания. Один из арестантов — 35 летний Артем У. неожиданно схватил одного из конвоя в заложники, а в ответ получил пулю. Многие думали, что заложником задержанного был мужчина. Но этим сержантом оказалась совсем юная девушка.

КП-Новосибирск нашла ту самую героиню, для которой понедельник мог стать последним рабочим днем в ее жизни.

Сержант полиции Алина Сарафанова* работает в МВД всего четыре месяца. На должность конвоира заступила буквально за несколько дней до ЧП. Девушка с детства мечтала стать полицейским, но даже не подозревала, что ее служба окажется настолько опасной. В тот день 19 апреля Алина вместе с более опытными коллегами доставляла в суд рецидивиста из банды наркоторговцев «Отдел кадров». Преступник находился в автозаке без наручников. Сейчас следствие выясняет, откуда у Артема У. оказалась в руках заточка.

Арестант взял сотрудницу в заложники в спецавтомобиле. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Он приставил эту заточку к ее шее и кричал, что убьет, если мы не дадим ему уйти. Группа конвоя не маленькая, один в итоге смог быстро сориентироваться и достать оружие, — рассказал КП-Новосибирск коллега Алины.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах заметно, что в автомобиле идет какая-то борьба и видно, как конвоир направляет пистолет в сторону автозака. Прогремел выстрел. Пуля попала арестанту в грудь и пробила легкое. Артем У. схватился за рану, а девушка, воспользовавшись моментом, вырвалась из рук опасного преступника.

Ранение для наркоторговца оказалось смертельным. К счастью, молодая сотрудница не получила серьезных травм. Но психологически Алина сейчас тяжело переживает произошедшее.

Алина сейчас проходит реабилитацию. Фото: соцсети.

— У нее среднее профессиональное образование, училась в техникуме на юриста. В органах она работает с декабря 2020 года, но именно в должности полицейского взвода отдельного батальона конвоирования подозреваемых она с 14 апреля 2021 года, то есть это был пятый ее рабочий день, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Сейчас сотруднице дано время для восстановления, она проходит адаптационный период, после которого снова продолжит работу.

Добавим, что Следственный комитет признал девушку потерпевшей, а против убитого возбудили дело.

— В отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) возбуждено уголовное дело, — сообщила помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

*Имя и фамилия изменены по этическим соображениям.

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