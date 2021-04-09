Последние новости Новосибирска на 9 апреля 2021 года: убийце председателя ЖСК «Залесский» вынесли приговор, на сибирячку рухнула стрела крана

Убийце вынесли приговор в Центральном районном суде. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 апреля 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

УБИЙЦУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖСК «ЗАЛЕССКИЙ» ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

В Центральном районном суде вынесли приговор бизнесмену, который застрелил председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Напомним, убийство председателя Олега Арчибасова произошло в январе прошлого года возле ворот школы № 4 на улице Достоевского. Конфликт между мужчинами произошел из-за финансовых споров: Паровой занял Арчибасову 42 миллиона рублей, но долг ему не вернули. Суд приговорил Анатолия Парового к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

СИБИРЯК БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТ АЛКОГОЛИЗМ У ЖИТЕЛЕЙ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ

32-летний Александр Южаков почти год каждые выходные выезжает в села Черепановского района, чтобы встретиться с сельчанами, на которых многие соцслужбы уже поставили крест. Парень, пройдя непростой путь от человека с зависимостью до психолога-консультанта, теперь сам готов спасать наркоманов и алкоголиков, посвящая этому большую часть своей жизни. Он рассказал «Комсомолке» какие методы использует сибиряк в борьбе с привычками, разрушающими счастливые семьи, и как это помогает детям.

В НОВОСИБИРСКЕ НА ЖЕНЩИНУ РУХНУЛА СТРЕЛА КРАНА

На одной из строек Новосибирска произошло ЧП. Стрела башенного крана разбила верхнюю часть кабины, в которой находилась машинистка. К счастью, женщина серьезных травм не получила. В итоге сибирячка приняла решение уволиться.

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ НОГИ «ХРУСТАЛЬНОЙ» ДЕВОЧКЕ

Новосибирские врачи поставили на ноги «хрустальную» девочку с хрупкими костями — Валерию Мочалову. Малышка родилась с редким диагнозом — несовершенным остеогенезом, из-за которого каждое неловкое движение грозило переломами костей. Врачи провели уникальную операцию и установили ей телескопические стержни из титана внутрь костей.

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