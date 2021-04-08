Новосибирские врачи спасли ноги «хрустальной» девочки

В ближайшее время Лера встанет на ноги после операции Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирские врачи поставили на ноги «хрустальную» девочку с хрупкими костями - Валерию Мочалову. Малышка родилась с редким диагнозом - несовершенным остеогенезом, из-за которого каждое неловкое движение грозило переломами костей. Девочку лечили в детской городской больнице №3, но не смогли побороть недуг.

— В первый год у дочки было около 10 переломов костей, но потом их количество сократилось примерно до двух в год. Но из-за деформации бедренных костей дочка хромала, страдала и вскоре перестала самостоятельно стоять на ногах, — рассказала мама «хрустальной девочки» Анастасия Мочалова.

Сильное искривление костей (слева) исправили с помощью операций (справа). Фото: пресс-служба НИИТО им. Цивьяна

Бедренная кость ребенка на правой ноге была искривлена на 90 градусов. В октябре 2020 года врачи исправили искривление и стали готовиться к установке титановых конструкций. Вторая операция прошла 2 апреля 2021 года: она была уникальной для Новосибирска.

— Мы установили телескопические стержни из титана внутрь костей, сразу с двух сторон, на два бедра. По объему вмешательства и конфигурации остеосинтеза — это первая операция в России, — сообщил известный российский травматолог-ортопед Дмитрий Попков.

Как рассказали в НИИТО, сейчас Лера чувствует себя хорошо и не испытывает боли, в ближайшее время девочка сможет ходить и исполнить свою мечту — петь на сцене.

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