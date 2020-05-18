«К неходячим они были не готовы»: «хрустальная» сибирячка заразилась коронавирусом в больнице

Ведущая праздников из Новосибирска Лара Кинслер за месяц из здоровой женщины превратилась в пациентку госпиталя, прикованную к кровати, у которой еще и положительный тест на COVID-19.

ПЕРЕЛОМ ЗА ПЕРЕЛОМОМ

Началось все с обычной тренировки во дворе. Лара неудачно выполнила упражнение, упала на бок. Сама сначала не поняла, что получила серьезную травму — перелом шейки бедра.

— Пока температура не поднялась, я думала, само рассосется, думала ушиб, потом вызвали скорую и госпитализировали, — рассказала КП-Новосибирск Лара. — Мне сделали операцию и поставили протез. На второй день в больнице я встала на костыли, стала потихоньку ходить.

Ночью женщина попыталась встать на костыли, неудачно шагнула и снова растянулась на полу в больничной палате. Врачи диагностировали сложный перелом руки. Сибирячку снова прооперировали, в руку поставили пластину.

Сибирячка всю жизнь была активной, плавала в бассейне три раза в неделю. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Но потом стала беспокоить здоровая нога, она все болела и болела. После операции на руке попросила посмотреть ногу. Выяснилось, что у меня еще один перлом — шейки правого бедра, — рассказала Лара Кинслер. —Три ближайших месяца проведу в инвалидном кресле...

Сейчас в теле сибирячки два протеза и пластина. Она полностью обездвижена, а врачи ее обследуют, чтобы понять, почему любое падение приводит к таким сложным травмам, будто кости у сибирячки — хрустальные. И вдруг ко всем прочим диагнозом еще один — коронавирус. О нем Лара узнала перед самой выпиской домой, при этом женщина 25 дней провела в больнице и никуда из нее не выходила.

«МЫ С НЕЙ ЛЕЖАЛИ ГОЛОВА К ГОЛОВЕ»

— К нам в палату положили 87-летнюю бабушку. Мы с ней лежали голова к голове. Ей тяжело было, поэтому я старалась помочь, чем могу, мы часто общались с дочерью пенсионерки по ее телефону, в общем, контакт был близкий. Она через три дня, как ее привезли, начала кашлять, на следующий день сильнее и уже с мокротой. Были выходные, я попросила врачей послушать бабушку, но мне сказали, ждите понедельника. Бабушку в итоге выписали, — рассказала КП-Новосибирск Лара Кинслер.

А потом уже Кинслер и у себя начала замечать симптомы, похожие не простуду.

— Начала подкашливать, температура как правило к вечеру поднималась. Один раз была 38.3, но мне дали две таблетки парацетамола, не знаю до скольки, она бы поднялась, — вспоминает Лара. — У меня с легкими все нормально, я плаванием занималась, в юности и сейчас. Меня отвезли на рентген, посмотрели, все нормально. Но температура снова поднялась. Доктор решил отправить меня на КТ, в направлении он написал, якобы у меня подозрение на коронавирус, ко мне сразу пришли врачи в облачении и взяли тест.

Лара Кинслер в больнице подхватила коронавирус. Фото: предоставлено героиней публикации.

Утром доктор сообщил сибирячке, что КТ отличное, а вот резльутаты теста — нет.

— Меня перевели в отдельную палату. Вскоре пришел доктор и сказал, что у меня положительный результат на коронавирус и мне нужно вызвать скорую, которая отвезет меня в инфекционный госпиталь. Но, видимо, он что-то перепутал, потому что от меня никто заявку не принял. Я пролежала в кровати с 20.30 до 4.00 утра, только тогда меня забрали и привезли в инфекционную больницу №1.

СЫН-ШЕСТИКЛАССНИК СЕЙЧАС С ДЯДЕЙ

Сейчас Кинслер лежит в отдельном боксе.

— В этой больнице совсем не готовы к неходячим, я попросила хотя бы «утку» мне найти. На коляске я не смогла передвигаться, въезд в мой бокс неудобный. Чтобы пришли на помощь, нужно кричать, но дверь закрывается плотно, меня не слышат, — описывает условия сибирячка.

Сейчас на нее взвалилась целая серия проблем и хлопот. Еще недавно она была успешной ведущей мероприятий, а теперь без работы, в инвалидном кресле. А нужно отдавать 40 тысяч рублей в месяц за ипотеку: банк уже отказал ей в «каникулах». Но больше всего сибирячка переживает за своего сына-шестиклассника, она воспитывала его одна. Как только Лара попала в больницу, за ним присматривал ее брат. Но дядя целыми днями на работе, ему надо обеспечивать сейчас и сестру, и племянника. За ребенком присматривают подруги.

Женщина говорит, что в беде ее поддержали много людей, она уверена, что не надо бояться просить помощи. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Я не прошу материальной помощи, но хочу найти тех, у кого, как и у меня, были переломы шейки бедра. А еще тех, кто заразился коронавирусом в больнице. Хочу узнать, получили ли они какие-то компенсации, — говорит Лара Кинслер. — Еще, может быть, есть какие-то социальные фонды, где помогают тем, кто, переболев коронавирусом, оказался в сложной ситуации. Еще хочу обратиться ко всем: люди, не бойтесь просить помощи, когда вам сложно. На мою просьбу откликнулись многие, хоть я и не очень известный человек в городе.

Редакция КП-Новосибирск также направила запрос в региональный минздрав.

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