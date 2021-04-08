«Я сам прошел через это»: парень бесплатно лечит от алкоголизма жителей сибирской глубинки

У Александра более 70 подопечных в деревнях и селах области. Фото: личный архив.

32-летний Александр Южаков уже почти год каждые выходные выезжает в села Черепановского района, чтобы встретиться с сельчанами, на которых многие соцслужбы уже поставили крест. Их дети чаще всего растут в детдомах, лишены родительского тепла и ласки, а сотрудники органов опеки слабо верят, что они когда-то смогут вернуться в родную семью. Александр, пройдя непростой путь от человека с зависимостью до психолога-консультанта, теперь сам готов спасать наркоманов и алкоголиков, посвящая этому большую часть своей жизни. Какие методы использует сибиряк в борьбе с привычками, разрушающими счастливые семьи, и как это помогает детям — в материале КП-Новосибирск.

ЗАЩИТНИКИ ДЕТСТВА

Кураторы и волонтеры социального проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» случайно нашли страничку Александра в социальных сетях осенью прошлого года. Ребята как раз занимались поиском подходящих кандидатов для реализации своей идеи, которая нацелена на работу с причинами попадания детей в детские дома. Чаще всего это как раз проблемы взрослых с алкоголем, из-за чего и очевидные последствия — финансовые сложности, нестабильность, плохие условия для воспитания малышей.

Куратор помогает Александру организовывать встречи с проблемными родителями. Фото: личный архив.

— Нам с Сашей очень повезло. Он буквально душой подхватил цель проекта о создании идеальной модели сохранения ребенка в семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Семью не бросают один на один с проблемами, а сопровождают и поддерживают. Из Саши получился хороший куратор, друг и наставник для родителей, пытающихся побороть зависимость. Его не пугают ни расстояния, ни сложности, с которыми приходится регулярно сталкиваться в процессе работы. Он смог найти подход ко многим нашим подопечным, и уже есть позитивные результаты, — рассказала куратор проекта Анна Волкова.

Александр каждые выходные садится за руль своего автомобиля и мчится в забытые богом деревни, где его с нетерпением и надеждой ждут участники клуба анонимных алкоголиков.

«БОЛЕЕ 10 ЛЕТ Я БЫЛ ЗАВИСИМЫМ И ПОТЕРЯЛ СЕМЬЮ»

Александр не случайно так близко воспринимает проблемы сложных пациентов. Это сейчас он консультант и психолог, а четыре года назад его самого родные вытаскивали из глубокой ямы, отправив в реабилитационный центр.

— Более 10 лет я был зависим, употреблял наркотики, пил. От меня практически отказалась мама, отвернулась жена, у которой на руках был мой маленький сын, — откровенно признался КП-Новосибирск Александр Южаков.

Руку помощи Саше протянула сестра, решив дать ему последний шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни. Парень 10 месяцев провел в реабилитационном центре, а когда смог побороть зависимость, решил, что теперь просто обязан помогать другим.

Александр сам прошел долгий и сложный путь. Фото: личный архив.

— Я стал учиться, придумывать свою программу, консультировать, искать новые знания. Приятнее всего, когда люди после нашей совместной и долгой работы пишут мне слова благодарности, рассказывают, что все у них наладилось. И у меня жизнь кардинально изменилась. Я вернул свою семью, жена родила мне еще и дочку, — говорит сибиряк.

Мужчина считает, что человек сможет подобрать правильные слова для тех, кто готов измениться, только если прошел этот нелегкий путь самостоятельно. Саша уверен, что клубы анонимных алкоголиков, практически ушедшие в прошлое, нужны и в наши дни, особенно в глубинке.

ВМЕСТО СТОПКИ — ОГОРОД И УЛЬИ

Волонтер признает, что результат его многочисленных поездок будет виден не сразу. Но уже сейчас он замечает изменения и радуется успехам тех, кто ему доверился.

— У меня более 70 подопечных. Я провожу с ними групповые и индивидуальные занятия, готов консультировать по телефону в любое время дня и ночи. В основе методики лежит известная программа «12 шагов», внутри нет никакой религии (как это бывает в реабилитационных центрах при сектах). Плюс я самостоятельно разработал специальный журнал, что-то в виде личного дневника с заданиями, заполнив который человек уже твердо стоит на ногах и понимает, для чего он это делает, — описывает Александр.

Среди пациентов у психолога есть и исправившиеся алкоголики, они уже готовы убеждать соцслужбы, что им можно вернуть детей из казенных домов.

— Одна семейная пара прошла долгий путь: уже год не пьет мужчина, его примеру последовала жена. Они делают все возможное, чтобы им снова отдали троих детей, изъятых опекой. Это хороший пример, — делится успехами куратор проекта Анна Волкова.

Но в деревнях есть существенная проблема: людям на периферии некуда деть освободившееся от гулянок время. Занять такой контингент очень важно, чтобы не было срыва.

— Я вместе с кураторами активно придумываю какую-то деятельность, чтобы люди могли не просто отвлечься, а еще и имели возможность заработать. Так, например, одна пара выращивает рассаду овощей на продажу. Привез им землю, семена. Процесс их сильно затянул и приносит удовольствие. В планах еще развитие пасеки, разведение кроликов, — перечисляет Саша.

Сибиряк привез землю для рассады своим "пациентам". Фото: личный архив.

Иногда помогает, что человек втягивается в интересное и новое для него увлечение. Одна сельчанка этой зимой освоила горные лыжи и теперь с радостью составляет Александру компанию в покорении снежных вершин.

— Все эти победы над зависимостью — огромное счастье для каждой семьи. Если дети растут в здоровой атмосфере любви и радости, они получают огромный шанс в будущем создавать такие же хорошие семьи и заботиться о своих собственных малышах. Я не хочу останавливаться на достигнутом. Есть много идей и возможностей внедрять этот опыт во всех районах области, чтобы как можно больше людей получили поддержку и шанс жить нормально, не будучи зависимыми от наркотиков и алкоголя, — резюмирует волонтер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.