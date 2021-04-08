«Полетели осколки, я начала кричать»: в Новосибирске на женщину рухнула стрела крана

ЧП с краном произошло на стройке. Фото: стоп-кадр.

ЧП произошло на одной из строек в Кировском районе Новосибирска: стрела башенного крана разбила верхнюю часть кабины, в которой находилась машинистка. Женщина рассказала о случившимся корреспондентам КП-Новосибирск.

- Обычно инспектор должен сам проверять безопасность крана через находившуюся внутри крана систему, но в этот раз во время проверки в кабине была я. Когда я поднялась на высоту, инспектор меня курировал, я выполняла его указания, в какой-то момент при проверке контргруза, компьютер отключился. Мне было велено опускать стрелу, хотя показатели достигли уже 97%. Я отъехала, начала опускать и при движении оборвался контргруз, кран начало сильно качать и автоматически в меня полетела стрела, - описала ситуацию КП-Новосибирск Надежда Чичкова.

Что происходило дальше, сибирячка вспоминает с ужасом:

- Я была на огромной высоте – примерно 18 этажей, в меня полетели осколки. Я сильно перепугалась, начала кричать инспекторам в рацию о том, что они сошли с ума, - делится машинистка.

К счастью, женщина серьезных травм не получила. Она уверяет, что после ЧП услышала от руководства только фразу: «Все же живы, хорошо, что стрела упала при проверке, а не во время работы на кране». В итоге Надежда приняла решение уволиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.