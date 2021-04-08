Убийцу председателя ЖСК «Залесский» приговорили к 9 годам колонии

Убийцу Олега Арчибасова приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети

В Центральном районном суде вынесли приговор бизнесмену, который застрелил председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Об этом сообщила помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

— Анатолий Парового признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), — рассказала КП-Новосибирск Ксения Короед.

Напомним, убийство председателя Олега Арчибасова произошло в январе прошлого года возле ворот школы № 4 на улице Достоевского. У детей тогда как раз закончились уроки, и вот, что они увидели:

— Мужчина подошел к калитке школы, у него изо рта текла кровь. Подошел — и рухнул в снег.

Конфликт между мужчинами произошел из-за финансовых споров. Паровой занял Арчибасову 42 миллиона рублей, для того, чтобы закончить строительство объекта, но долг ему не вернули. В день убийства Паровой подделал себе алиби, якобы он был в Санкт- Петербурге. Только следователям удалось это опровергнуть.

— Мужчина произвел два выстрела: один в голову, два в спину. Он признал свою вину. Суд удовлетворил исковые требования частично. Теперь Анатолию нужно будет компенсировать моральный вред в размере 1,5 миллиона рублей, — уточняет помощник прокурора.

Суд приговорил Анатолия Парового к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

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