Следователи раскрыли, кто убил председателя ЖСК «Залесский» в Новосибирске

Председателя ЖК застрелили в центре города в январе. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети.

Следователи нашли убийцу главы жилищного кооператива «Залесский», которого 27 января застрелили на улице Достоевского. Криминалисты провели масштабную работу: они провели дополнительный осмотр места преступления и нашли там стрелянные пули и гильзы.

— Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 53-летний бизнес-партнер потерпевшего. Как установило следствие, обвиняемый незаконно приобрел как минимум пистолетных патрона 9х18 калибра 9 мм для стрельбы из пистолета калибра 9 мм. 27 января злоумышленник с заряженным оружием пришел к дому потерпевшего и стал ожидать его. В ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый прицельно выстрелили три раза в грудь, живот и голову потерпевшего, от чего тот скончался на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе СК по НСО.

В ведомстве отметили, что убийство произошло из-за финансовых споров, разногласий и долговых обязательств. Обвиняемый сделал себе ложное алиби, что в день убийства был в Санкт-Петербурге — следователи его опровергли.

Свою вину преступник полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подошел к калитке и рухнул в снег»: главу дольщиков застрелили у ворот школы в Новосибирске

Рассказываем, кем был Олег Арчибасов, убитый в центре города, с кем у него были конфликты и что говорят о нем оппоненты (подробнее)

В Новосибирске возле школы расстреляли главу строительной компании: онлайн-трансляция

Он успел пройти несколько метров и упасть перед воротами школы №4 (подробнее)

В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива

Пуля угодила мужчине прямо в голову (подробнее)