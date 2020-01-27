2020-01-27T11:05:31+03:00
Происшествия

В Новосибирске возле школы расстреляли главу строительной компании: онлайн-трансляция

Он успел пройти несколько метров и упасть перед воротами школы №4
Виктория МИНАЕВАТатьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Главу ЖСК убили 27 января. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети.Главу ЖСК убили 27 января. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети.
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В центре Новосибирска воле улицы Достоевского застрелили председателя строительного кооператива «Залесский». По информации КП-Новосибирск, речь идет об Олеге Арчибасове. Какое-то время он еще был жив. Сделал несколько шагов, прошел в сторону школы №4 и рухнул в снег возле ее входа. Сейчас на месте работают сотрудники СКР и криминалисты из полиции. Место преступления оцеплено, но дети, а у первой смены как раз закончились уроки, все равно пытаются подсмотреть за работой силовиков. Кстати, именно школьники могут стать главными свидетелями этой истории.

— Дети рассказывают, что у мужчины шла кровь изо рта, он подошел к воротам и упал, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько.

Добавим, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Корреспонтенты КП-Новосибирск работают на месте событий. Если вам известна какая-то информация по этому делу, позвоните нам или пришлите на Whatsapp 8-923-145-11-02.

Расстрел главы жилищного кооператива в центре Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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