В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива
В понедельник, 27 января, ЧП произошло на улице Достоевского, 27: там убили главу жилищно-строительного кооператива.
Как сообщил корреспондентам КП-Новосибирск источник, в мужчину стреляли не в упор, а издалека. Пуля угодила ему прямо в голову.
- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета, выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ГУ МВД ПО Новосибирской области.
Следователи уже возбудили дело по факту убйства:
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - прокомментировали корреспондентам КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Другая информация не разглашается в интересах следствия.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива.
ИСТОЧНИК KP.RU