27 Янв. 2020 2020-01-27T10:31:19+03:00

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

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В понедельник, 27 января, ЧП произошло на улице Достоевского, 27: там убили главу жилищно-строительного кооператива.

Как сообщил корреспондентам КП-Новосибирск источник, в мужчину стреляли не в упор, а издалека. Пуля угодила ему прямо в голову.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета, выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ГУ МВД ПО Новосибирской области.

Следователи уже возбудили дело по факту убйства:

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - прокомментировали корреспондентам КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Другая информация не разглашается в интересах следствия.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива.

ИСТОЧНИК KP.RU