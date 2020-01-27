«Подошел к калитке и рухнул в снег»: главу дольщиков застрелили у ворот школы в Новосибирске

Днем 27 января в самом центре Новосибирска раздался выстрел. Произошло это недалеко от школы № 4 на улице Достоевского. У детей из первой смены как раз заканчивались уроки. Потом школьники расскажут следователям:

- Мужчина подошел к калитке школы, у него изо рта текла кровь. Подошел - и рухнул в снег.

Убитым оказался Олег Арчибасов - глава ЖСК «Залесский», он жил неподалеку. Те, кто не знаком с историей этого строительного кооператива, могут подумать, что Арчибасов - очередной строитель-толстосум, а убит обманутыми дольщикам, которых в Новосибирске предостаточно. Но тут совсем другая история.

Олега Арчибасова застрелили возле его дома. Фото: соцсети

Арчибасов - сам один из кинутых инвесторов. В прошлом - военный летчик, в 2010 году он вложился в стройку по адресу: улица Залесского, 6, которая вялотекуще шла с 2004 года. Квартиру свою так и не увидел. Тогда военный объединил вокруг себя дольщиков - а в доме около 300 квартир - и начал добиваться сдачи многоэтажки. Были многочисленные суды, переговоры с властями. Арчибасов не выходил из кабинетов прокуратуры, ОБЭПа и минстроя, создал ЖСК, нашел нового застройщика - компанию «Энергомонтаж». Полгода назад - прошлым летом - дом наконец-то сдали! И кому мог помешать офицер-строитель?

Один из дольщиков - Сергей - расплакался, узнав, что Арчибасова больше нет в живых.

- Олега Ивановича убили? Уроды! Обалдеть просто, - говорит Сергей. - Он возглавлял наш ЖСК. Только благодаря ему достроили дом. Бодались с этим «Энергомонтажом», борьба была с ними. Ну, все в деньги упиралось..

«Энергомонтаж», о котором упоминает Сергей, - это компания, которая взялась достраивать многоэтажку. В интернете до сих пор висят заявления Арчибасова, где он говорит, что строители на него давят:

- Завышены сметы, завышены цены на материалы. Я не знаю, чем это закончится.

Криминалисты осматривают место, где был найден убитым Арчибасов, - прямо у ворот школы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Арчибасов говорил, что на него давит депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко, он же руководитель «Энергомонтажа».

Сами дольщики выходили на пикеты, не соглашаясь с ценовой политикой нового застройщика. Больше в публичном пространстве у военного ни с кем споров не было.

- Мы не конфликтовали, просто приходили к единому мнению о финансовой схеме, - рассказал КП-Новосибирск Иван Сидоренко. - Главная задача была - достроить дом, чтобы люди не остались без квартир. Результат виден, понятен: люди заехали в квартиры. Я ума не приложу, зачем его убили, почему... Он был военным летчиком, полковником или подполковником. Мы с ним последний раз полгода назад по телефону разговаривали, и больше никаких взаимоотношений не было. Конечно, все наши сотрудники в шоке. Он не был ни крупным бизнесменом, ни каким-то богатым человеком - просто выполнял свои обязанности, и выполнял хорошо: дом достроен, в прошлом году сдали. Это самое основное. У него была колоссальная поддержка от дольщиков.

«Его застрелили? Уроды!» - местные жители рассказали, что знают об убитом Олеге Арчибасове. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- У вас все-таки были конфликты?

- У нас были споры, но это вполне обычное дело - спор хозяйствующих субъектов, когда организации сотрудничают. И все вопросы мы в цивилизованном поле решали. Он выполнил свои обязательства, мы - свои. Для меня шок, что случилось. Я не знаю, были ли у него еще какие-то проекты, но с нами он себя показал как волевой человек, всегда защищал людей… Это основное, что могу сказать... Интересы дольщиков он ставил во главу угла. И то, что он сделал, - большое достижение. Мы все скорбим, приносим соболезнования его семье...

В СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но пока никаких версий случившегося не называют.

В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива.

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