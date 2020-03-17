В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»

17 Март 2020 2020-03-17T07:17:37+03:00

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В Новосибирске задержан 53-летний бизнесмен, которого подозревают в убийстве председателя правления ЖСК «Залесский». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство). Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврат денежного долга со стороны потерпевшего, — сообщили в СК по Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что подозреваемый прятался.

— После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где 11 числа был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным следствия, 27 января 2020 года около 11 часов утра 66 — летний председатель правления ЖСК «Залесский» направлялся на работу. Проходя между домами по улице Достоевского Центрального района, был убит тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся.

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ИСТОЧНИК KP.RU