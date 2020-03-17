2020-03-17T07:17:37+03:00
Общество

В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»

Предварительно следователи установили, что преступление произошло из-за долга
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирские следователи задержали подозреваемого в убийстве председателя ЖСК «Залесский».Новосибирские следователи задержали подозреваемого в убийстве председателя ЖСК «Залесский».
Изменить размер текста:

В Новосибирске задержан 53-летний бизнесмен, которого подозревают в убийстве председателя правления ЖСК «Залесский». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство). Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврат денежного долга со стороны потерпевшего, — сообщили в СК по Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что подозреваемый прятался.

— После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где 11 числа был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным следствия, 27 января 2020 года около 11 часов утра 66 — летний председатель правления ЖСК «Залесский» направлялся на работу. Проходя между домами по улице Достоевского Центрального района, был убит тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске возле школы расстреляли главу строительной компании: онлайн-трансляция.

Он успел пройти несколько метров и упасть перед воротами школы №4. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Установил приложение на телефон»: сын украл у пожилой матери с карты миллион рублей
В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»
К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку
«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом
«Это хамство!»: водитель маршрутки запретил пассажирам говорить по телефону
«В глаза попало стекло»: сибиряк получил серьезные травмы после того, как перевернулся на машине
«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся
В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса
«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе
Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке
«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса
Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву
«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый
Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин
«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана
«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке
Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде
«Было очень обидно»: новосибирская десятиклассница обвинила кондуктора в оскорблениях
«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские