Последние новости Новосибирска на 6 апреля 2021 года: толпа парней избила двух школьников, подростков унесло на оторвавшейся льдине в Обь

За детьми отправили спасателей. Фото: скриншот из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 апреля 2021 года: все самые важные события области - в нашем материале.

ТОЛПА ПОДРОСТКОВ ИЗБИЛА ДВУХ ШКОЛЬНИКОВ

Толпа парней избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска. Сейчас один из пострадавших находится в больнице, а другой дает показания в отделе полиции. Известно, что знакомая девушка заманила школьников якобы на день рождения, а пока они поднимались до нужной квартиры, в подъезде их уже подкараулили подростки.

МАЛЬЧИКОВ УНЕСЛО НА ЛЬДИНЕ В ОБЬ

Двое подростков оказались на льдине посередине Оби в районе поселков «Мичуринский» и «Огурцово». Мальчишек заметила сибирячка, живущая недалеко от берега: она и вызвала спасателей. Как оказалось, ребята катались с горки, подошли к краю речки и не сразу заметили, как треснул лед и их оторвало от берега.

НОВОСИБИРСКУЮ ДЕВЯТИКЛАССНИЦУ ПРИЗНАЛИ САМОЙ КРАСИВОЙ В РОССИИ

В Москве состоялся Всероссийский фестиваль красоты, моды и талантов «Мини Мисс России — 2021». За титул самой красивой девочки России боролась и юная модель из Новосибирска — Ангелина Анохина. Сибирячка готовилась к конкурсу несколько месяцев. В итоге она победила.

ИНОМАРКА СБИЛА 11-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Утром 5 апреля в Октябрьском районе иномарка сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ноги и позвоночника. Сотрудники ГИБДД высняют все обстоятельства случившегося.

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