«Сидели на небольшом кусочке и даже не звали на помощь»: подростков унесло на оторвавшейся льдине в Обь

В Новосибирске двое подростков оказались на льдине посреди Оби. Фото: Кадры из видео

В Новосибирске, в районе поселков «Мичуринский» и «Огурцово» двое подростков оказались на льдине посередине Оби. Мальчишек заметила сибирячка, живущая недалеко от берега, она и вызвала спасателей.

— Я вышла в огород, чтобы зайти в теплицу, и заметила в реке двух мальчишек на льдине. Побежала сразу поближе к ним, чтобы разглядеть, что случилось, и попутно стала звонить спасателям. Кусочек, на котором дети сидели, был совсем небольшим. Метра четыре от силы. Мальчишки на вид еще подростки совсем. Они не кричали, на помощь не звали — я пыталась до них докричаться, но из-за реки меня слышно не было. У них палка была в руках, как я поняла, они мерили глубину. Но какая уж там палка, глубина-то у реки ого-го! Я рядом по берегу за детьми бежала, следила за ними, пока не подъехал катер и их оттуда не сняли, — рассказала КП-Новосибирск Елена Коноводова, заметившая мальчиков и вызвавшая спасателей.

В муниципальной аварийно-спасательной службе, в свою очередь, подтвердили, что сейчас подростки благополучно доставлены на берег, их передали сотрудникам полиции.

— В 15:33 нам поступила информация, что женщина, проживающая возле русла реки Обь, увидела, как по реке плывет льдина, а на ней двое детей. Незамедлительно на разведку и поиск людей вышел аэробот. Двигаясь вверх по реке, в сторону плотины, в 15:54 спасатели действительно увидели двух человек на льдине. Подойдя ближе, было установлено, что это подростки — мальчики 16 и 17 лет. Аэробот подошел ко льдине, спасатели помогли ребятам перебраться на борт, осмотрели их, надели жилеты и доставили на берег, — пояснили спасатели МАСС.

Что касается спасенных подростков, то они рассказали, что просто катались с горки, подошли к краю речки и не сразу заметили, как треснул лед и их оторвало от берега.

Спасатели передали подростков отделу полиции, а уже сотрудники МВД будут вести беседу с их родителями.

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