Новосибирскую девятиклассницу признали самой красивой девочкой в России

Ангелина стала победительницей. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

В Москве состоялся Всероссийский фестиваль красоты, моды и талантов «Мини Мисс России - 2021». За титул самой красивой девочки России боролась и юная модель из Новосибирска – Ангелина Анохина.

14-летняя сибирячка учится в 9 классе, занимается гимнастикой. В конкурсе красоты она участвовала не впервые: в 2020 году школьница выиграла гран-при на «Мини Мисс Новосибирск - 2020» и вошла в топ-60 талантливых детей страны.

- Ангелина - целеустремленная девочка. Ей нравится развиваться, ставить перед собой цели и добавиться успехов. Я считаю, что самое главное для нас, родителей, - любить и хвалить своих детей, это дает мощную поддержку, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна, мама Ангелины.

У Ангелины было невероятное красное платье. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Готовилась к конкурсу Ангелина основательно: специально для выступления девочке сшили бальное платье, она отрепетировала гимнастический номер. А еще девятиклассница угостила жюри двухъярусным караваем, украшенным короной, которую школьница привезла на фестиваль из Сибири.

В итоге Ангелина завоевала гран-при конкурса и стала «Юной Мисс России 2021».

- Моя мечта сбылась! Я впервые летала на самолете, увидела Красную площадь. И я просто обожаю свое бальное платье, которое было сшито для меня, оно самое лучшее, - рассказывает Ангелина.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Прессинг хуже, чем у спортсменов»

Психолог Константин Зубахин к детским конкурсам красоты относится настороженно:

- Все эти конкурсы тешат нарциссизм родителей. Дети только получают психологические травмы, когда всеми усилиями пытаются исполнить желания взрослых и победить. А из-за проигрыша испытывают разочарование – причем не только в самих себе, но и со стороны родителей. Дети вырастают с ощущением, что они вещь, которой легко манипулировать. Это главный психологический вред для ребенка: требовать достижения, когда во что бы то ни стало детям надо выиграть. Конкурсанты все время находятся под прессингом хуже, чем у спортсменов, потому что у спортсменов хотя бы есть перспектива, - комментирует психолог Константин Зубахин.

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