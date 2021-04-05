В Новосибирске иномарка сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Утром 5 апреля, в Октябрьском районе города, иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Девочку доставили в больницу.

Девочку доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Сегодня, около восьми часов утра, 59-летний водитель автомобиля «Ниссан Терано», ехал по улице Федосеева, со стороны улицы Бориса Богаткова, с левым поворотом на улицу Михаила Кулагина, в сторону улицы Красина, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Около дома № 12 по улице Федосеева, он сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшую девочку доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ноги и позвоночника. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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