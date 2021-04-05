«Пацаны пинали, а девочки снимали»: школьница заманила двух парней к себе на день рождения, а их там избили

Семена и его друга избили в подъезде. Фото: скриншот из видео

Толпа подростков избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска. Сейчас один из пострадавших находится в больнице, а другой дает показания в отделе полиции. КП-Новосибирск поговорила с обеими сторонами конфликта, их версии различаются.

В подъезде до сих пор остались следы крови. Фото: скриншот из видео.

ПОДКАРАУЛИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ

ЧП произошло 2 апреля. Семен* и его одноклассник Андрей* поехали на день рождения к своей знакомой. Якобы она сама заказала им такси до многоэтажки на улице Колхидской.

— Андрей с этой девочкой познакомился в социальных сетях. Как я поняла, они общались давно, и она пригласила его к себе. Андрей позвал моего сына за компанию, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама Семена. — Сын ушел из дома в начале шестого. Я даже не знала, что он поехал в гости.

Домой подросток вернулся в девятом часу вечера. Вся одежда, обувь были залиты кровью, на лице — следы недавней драки: заплывший глаз и синяки. Татьяна настояла, чтобы сын вместе с ней поехал в травмпункт, а отец мальчика позвонил в полицию. Уже в участке Семен признался, кто его избил.

— Они подъехали к дому, и эта девочка вышла к ним. Сказала, что ей нужно переодеться, и предложила парням подождать ее в подъезде. Она живет на седьмом этаже, — передает слова Семена женщина. — Когда парни поднялись на пролет между шестым и седьмым этажами, на них вылетела толпа подростков. Пацаны пинали, а девочки снимали на видео. Их было человек 10, не меньше. У Андрея еще отобрали мобильный телефон и деньги.

У ребенка сотрясение мозга. Фото: скриншот из видео.

Сейчас видеозапись изучают полицейские. Им удалось установить нескольких участников потасовки, четверых уже задержали. Правда, все они оказались несовершеннолетними.

— Я не смогла досмотреть это видео до конца. Зрелище не для слабонервных. На Семена и Андрея накинулась просто толпа! Кто-то прыгал на Андрея и бил его ногами по ребрам, еще парни держали Семену руки, а другой бил его по лицу. Все это снимали девочки, которые кричали отборным матом, — описывает Татьяна.

Сейчас Семен находится в больнице, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и сильные ушибы. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза, которая определит тяжесть вреда, нанесенного здоровью.

«ИМ НУЖЕН БЫЛ ТОЛЬКО АНДРЕЙ»

КП-Новосибирск поговорила со второй стороной конфликта. Мы нашли девушку, которая присутствовала на этой драке, и она рассказала, из-за чего все произошло.

— Им нужен был только Андрей, второй за компанию под раздачу попал. Видимо, он на связь не выходил, вот и использовали девочку, чтобы выманить на встречу. Нас было восемь человек: четыре девчонки и четыре парня. Андрей накосячил и потерялся, а у другого парня из-за него проблемы были, — уклончиво ответила на вопросы журналиста КП-Новосибирск девочка.

Девушка пыталась попросить у Андрея прощения. Фото: личный архив героя.

Школьница говорит, что не жалеет пострадавших парней. Стоит на своем: «с ними поступили правильно». Правда, из-за скандала эту девочку отправляют в подростковый реабилитационный центр.

— Андрею, кстати, меньше досталось, чем тому школьнику. Он сумел убежать, а Семену просто не повезло, — резюмирует итог потасовки одна из участниц.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о данном инциденте, там проводят проверку.

— Заявление поступило 3 апреля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в отдел были доставлены четыре человека. Сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия, чтобы выявить всех участников конфликта, — сообщили в региональном МВД.

* Имена подростков изменены.

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