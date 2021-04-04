Последние новости Новосибирска на 4 апреля 2021 года: гаишники спасли детей, клиенты жалуются на компьютерщиков-мошенников

Инспектор ДПС Алексей Толстыкин - один из героев, который помог семье во время пожара. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 апреля 2021 года в один материал: в нем вы найдете информацию о самых важных событиях за сутки.

«ОН КРИЧИТ: ДАВАЙ ДЕТЕЙ СКОРЕЙ!»

Главными героями дня стали сотрудники ДПС, которые спасли четырех детей из горящего дома в поселке Верх-Тула. Произошло все еще три недели назад, но скромные гаишники не афишировали свой подвиг. И информация стала известна общественности только сейчас. По ней выходит, что экипаж осуществлял ночное патрулирование района и заметил пожар. Внутри дома постояльцы уже спали. А когда проснулись, не поняли, что надо бежать на улицу, пытались потушить дом. При этом внутри находились четверо малышей.

— Я растерялась, — призналась их мама. — Забежала, стала воду наливать ведром. Тут забежал сотрудник ДПС и кричит: что ты делаешь, давай детей скорей! Я ребятишек с дивана взяла, они стали укутывать их в одеяло. Схватили и убежали вместе с ними. Спасибо им огромное!

Детей и взрослых гаишники отогрели в своей машине. Никто из людей не пострадал, а вот дом (он на 2 хозяев) сильно выгорел.

НОВЫЙ РАЗВОД С КЛЮЧОМ ОТ WINDOWS

Все чаще жители Новосибирска становятся жертвами компьютерных мастеров. Те разводят клиентов на круглые суммы, пользуясь тем, что люди не разбираются в технике. Жертвой такой схемы стала Елена Дизендорф. Она купилась на объявление, написанное якобы от руки: «Приду быстро, живу рядом, компьютерный мастер», и в итоге заплатила компьютерному мастеру почти 20 тысяч рублей. Сначала он ей продал по высокой цене жесткий диск, затем после его установки стал требовать ключ от Windows:

— Говорит: «почти все готово, давайте ключ». Какой ключ? «Слетели настройки, чтобы Windows переустановить, нужен ключ». Говорит, когда вы компьютер покупали — вам его давали. Мы этот ключ искали долго, даже в гараже в коробке из под компьютера пытались найти гарантийный талон с ключом. Он сказал, что если не найдем, то нужно покупать новое программное обеспечение, оно стоит 9120 рублей, — рассказала КП-Новосибирск Елена Дизендорф.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ЛИЧНОСТЬ ПОГИБШЕГО МУЖЧИНЫ С ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ

Тело нашли на берегу Оби в СНТ «Механизатор». Это молодой мужчина, одетый в летнюю одежду. Главная примета — длинные темные волосы.

В МЕТРО ЗАДУМАЛИСЬ ОБ ИНОСТРАНЦАХ

В Новосибирском метро скоро может быть изменена озвучка станций. Также в подземке прокомментировали возможность иностранной озвучки. Она, вероятно, появится.

— Работы по вопросу перевода на английский язык текстов объявлений в вагонах и на станциях ведутся метрополитеном самостоятельно, — говорится в ответе на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, вопрос о новой озвучке возник, потому что в Новосибирске в 2023 году пройдет Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею.

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