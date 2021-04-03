«Осыпались горящие капли»: под Новосибирском сотрудники ДПС спасли на пожаре четырех детей

В этом могли погибнуть четверо детей и взрослые хозяева. Фото: МВД России.

Изба в Верх-Туле загорелась глубокой ночью. Время подходило к трем часам. Жильцы двухквартирного дома крепко спали. К счастью опасность вовремя заметили соседи.

- Мы стали стучаться в окна. Люди спали, не понимали, что пожар, - рассказывает очевидец Роман Веснин. - Пока стучались, я увидел - едет экипаж ДПС. Я решил остановить, рассказал им ситуацию, что горит дом, люди в доме.

У сотрудников был ночной патруль. Они и сами успели заметить, что горит здание и как раз ехали туда, откуда клубился дым.

- Поближе подъехали, увидели машину, двух граждан. И то, что с крыши дома идет задымление. Мужчина находился во дворе дома - стучал по окнам, будил жильцов, - описывают эту неспокойную ночь инспектор ДПС Алексей Толстыкин. - Очевидцы пояснили, что в доме находятся дети. Мы припарковали автомобили, включили маячки, направились в дом с напарником. Зайдя в дом, увидели четырех малолетних в возрасте лет до пяти ребятишек. И четверо взрослых.

Хозяева стали кутать детей в одеяла и подавать полицейским. А те бегом уносили малышей в патрульную машину. Сами взрослые потом быстро схватили документы и тоже выскочили из дома.

Инспектор ДПС Алексей Толстыкин говорит, что во время патруля увидели дым. Фото: МВД России.

- Крыша уже загорелась. Она в считанные минуты вспыхнула. И начал потолок – капли горящие осыпались, - рассказывает инспектор ДПС Константин Нестеренко.

Примчались пожарные, но пламя было таким сильным, что дом сильно выгорел. К счастью, никто не погиб.

Инспектор ДПС Константин Нестеренко вспоминает, как пламя капало с потолка. Фото: МВД России.

Елена Демина не устает благодарить людей, которые помогли сохранить жизни ребятишкам.

- Я была в пижамке коротенькой, босиком, - рассказывает она и описывает, как взрослые спасали детей. - Я растерялась. Забежала, стала воду наливать ведром. Тут забежал сотрудник ДПС и кричит: что ты делаешь, давай детей скорей! Я ребятишек с дивана взяла, они стали укутывать их в одеяло. Схватили и убежали вместе с ними. Спасибо им огромное! Посадили ребятишек в свою машину, согрели.

Елена Демина была босой и в одной пижаме. Фото: МВД России.

Полицейские, кстати, помогли хозяевам и добраться до родных. Чтобы ни дети, ни их родители не замерзли на ночной улице.

- Инспекторы ДПС на патрульном автомобиле отвезли погорельцев к их родственникам, после чего вернулись на место пожара и оказали помощь сотрудникам МЧС в тушении огня, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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