Новосибирское метро переводит объявления в подземке на английский язык

В новосибирском метро скоро может зазвучать иностранная речь.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Будет ли новосибирский метрополитен менять озвучку объявлений на станциях и в вагонах? О таких планах КП-Новосибирск рассказал композитор Дмитрий Медведев, который представил голоса новых дикторов – актеров театра «Глобус».
В самом же метро однозначного решения о смене голосов пока нет. В подземке ссылаются на то, что готовый набор объявлений в новой озвучке еще не представлен руководству.
«Дмитрий Медведев, действительно, обратился в Новосибирский метрополитен в 2020 году с предложением провести новое озвучивание объявлений в вагонах и на станциях метро. В качестве эксперимента ему была предоставлена возможность провести необходимые технические работы. По состоянию на сегодняшний день, метрополитен не имеет в своем распоряжении итогового продукта, о создании которого шла речь. Говорить о его возможном использовании можно лишь в том случае, если Новосибирский метрополитен и Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ознакомятся с представленным вариантом и одобрят к использованию», - говорится в ответе метрополитена на запрос КП-Новосибирск. Ответ подписан начальником метрополитена Аркадием Чмыхайло.
Также в метро прокомментировали возможность иностранной озвучки. Она, вероятно, появится.
«Работы по вопросу перевода на английский язык текстов объявлений в вагонах и на станциях ведутся метрополитеном самостоятельно», - говорится в ответе на запрос.
Напомним, что новых дикторов уже смогли оценить слушатели Радио «Комсомольская правда». Высказываясь о новых голосах, новосибирцы разошлись во мнениях.
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